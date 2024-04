Oltre 800 dipendenti e 180 milioni di fatturato

Casa fondata nei pressi di Alghero nel 1899, Sella&Mosca, entrata a far parte nel 2002 del Gruppo Campari, dal dicembre del 2016 è di proprietà del Gruppo Terra Moretti proprietario, in Franciacorta, di Bellavista e Contadi Castaldi; di Petra, Teruzzi e Acquagiusta in Toscana.

Conta 800 dipendenti con un fatturato di circa 180 milioni di euro.

In Sardegna produce circa 5 milioni di bottiglie all’anno grazie a 520 ettari di vigneto nella proprietà I Piani, a nord di Alghero, e alle vigne della Gallura e di Giba, nel Sulcis.