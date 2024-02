"Nuove partnership commerciali e servizi. Pronti a raggiungere i 450 milioni di fatturato"

LE AZIENDE DELLA LOGISTICA sono quell’anello invisibile al pubblico nella catena che collega le grandi e piccole imprese produttrici al consumatore finale. Il Gruppo Fintyre, che comprende la capogruppo Fintyre e Franco Gomme, è il principale distributore in Italia di pneumatici per fatturato e volumi e vanta una solida presenza su tutto il territorio nazionale. "Per noi è oggi possibile guardare con rinnovato ottimismo al futuro del Gruppo, proseguendo il piano di rilancio aziendale intrapreso negli scorsi anni e che ci ha permesso di ritornare a essere il principale distributore italiano", dice Mattia Franchi, ceo del Gruppo. "Ora – continua – siamo pronti a concentrarci su nuovi progetti per i prossimi anni, con particolare riguardo alla finalizzazione di nuove partnership commerciali e al miglioramento dei livelli di servizio e dei nostri parametri Esg. L’obiettivo è superare i 450 milioni di fatturato entro il 2025".

Nato nel 2008 dall’unione delle principali aziende italiane nel mercato della distribuzione di pneumatici, il Gruppo diviene leader di mercato grazie all’aggregazione di infrastrutture logistiche, disponibilità di prodotto e professionisti che vantano un’ampia conoscenza del mercato degli pneumatici da ricambio.

Negli anni seguenti l’azienda continua a crescere grazie a nuove acquisizioni attentamente studiate e frutto di un’analisi accurata degli attori del mercato e, grazie alla qualità dei suoi servizi, che accompagnano il cliente nella quotidianità, e alla preparazione e disponibilità dei suoi professionisti, Fintyre diventa un punto di riferimento nella distribuzione di pneumatici in Italia per i clienti e per i fornitori. Oggi l’azienda dispone di una robusta infrastruttura logistica organizzata in due hub di distribuzione e 12 ulteriori magazzini periferici lungo la penisola per un totale di 115mila metri quadrati di superficie. Il principale è quello centrale da 59mila metri quadrati di Seriate, in provincia di Bergamo, dove ha sede la società. La struttura aziendale è forte di 245 dipendenti, a cui si aggiunge una rete di vendita di oltre 190 commerciali; più di 20mila i clienti sparsi in Italia e più di cinque milioni gli pneumatici distribuiti. "Fintyre – precisa l’azienda – è in grado di consegnare un ordine lo stesso giorno della richiesta sul 75 per cento del territorio nazionale. Su una percentuale poco inferiore del Paese, il 65 per cento, è invece attivo il servizio di consegna due volte al giorno. Ovunque in Italia una consegna consumer viene ricevuta massimo entro 24 ore dall’ordine".

Fintyre ha in catalogo pneumatici di 40 marchi internazionali, alcuni in distribuzione esclusiva; l’offerta copre tutte le fasce di prezzo. Il settore degli pneumatici per auto rappresenta una percentuale fondamentale del giro d’affari e dei volumi distribuiti da Fintyre. Tuttavia il suo raggio d’azione non si limita alle automobili: l’azienda è in grado di coprire con pneumatici specializzati anche le necessità del mondo del trasporto merci pesante su strada, come camion e trattori stradali, così come dei mezzi impiegati nell’agricoltura, nei cantieri e nell’industria. Infine, vengono distribuiti anche gli pneumatici per i motoveicoli.