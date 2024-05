Nel 2024 investimenti in infrastrutture ed energia

Alla fine del 2023, la crescita del mercato delle costruzioni a livello globale ha registrato solo una marginale espansione, pari allo 0.5% in termini reali escludendo Cina ed India. Gli elevati tassi di interesse e la conseguente riduzione degli investimenti, impattano sulle previsioni per il 2024 con una contrazione pari all’1,2%. Ciononostante, gli analisti prevedono che gli investimenti nei settori delle infrastrutture, dell’energia, dei servizi di pubblica utilità e dell’edilizia industriale si confermeranno in crescita, con un’espansione del 5,5% tra il 2024 ed il 2027.