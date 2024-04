Missoni si espande e acquista Tricotex

L’ANNUNCIO È ARRIVATO in occasione dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario dalla fondazione del gruppo, avvenuta nel 1953: Missoni – società fondata da Ottavio e Rosita, attualmente guidata dall’amministratore delegato Livio Proli e partecipata al 41,2% dal Fondo strategico italiano (Fsi) di Maurizio Tamagnini e, per il restante 58,8%, dalla stessa famiglia Missoni – ha concluso l’acquisizione strategica del 100% di Tricotex Srl. L’azienda di Gallarate è uno dei principali produttori italiani di tessuti Raschel di alta qualità, destinati all’industria della moda di lusso. Pregiati e traspiranti questi filati sono ritenuti ideali per svariate applicazioni, tra cui abbigliamento, intimo elegante, capi sportivi e tecnici e persino per la produzione di reti e teli per l’arredamento e il design. La loro realizzazione avviene tramite macchine raschel, in grado di garantire massima precisione grazie a tecnologie sempre più avanzate e al processo completamente automatizzato.

L’acquisizione è perfettamente in linea con l’impegno, assunto da tempo dal gruppo Missoni, a mantenere il controllo diretto sulla propria catena del valore, garantendo trasparenza e tracciabilità di materiali e processi produttivi. È il secondo investimento nelle imprese della filiera di prossimità, dopo l’acquisizione, nel 2020, dell’azienda fornitrice dell’arredamento per la casa a marchio Missoni. Con l’integrazione di Tricotex, il gruppo intende preservare il know-how e la tradizione di un leader italiano nella lavorazione di filati pregiati, salvaguardando l’identità del suo processo produttivo e accelerando il suo percorso di crescita. Finora, le quote aziendali erano nelle mani di un ramo della famiglia di industriali Bassetti. Nel 2023 Missoni ha registrato un fatturato pari a 126 milioni di euro (+10% rispetto al 2022).

Dall’ingresso nel capitale di Fondo strategico italiano, avvenuto nel 2018, la società ha più che raddoppiato il fatturato e sta attuando una rilevante strategia di espansione della rete di punti di vendita. Di recente sono stati inaugurati, infatti, tre nuovi store a Pechino, Dubai e Las Vegas. Tricotex Srl, dal canto suo, è una storica fornitrice della maison: oltre alla produzione del tessuto raschel, l’azienda di Gallarate è altamente specializzata nell’uso di telai Caperdoni, i telai in grado di esaltare i motivi iconici di Missoni, tra cui l’inconfondibile zig-zag, il fiammato, le strisce e i colori.

M. D. F.