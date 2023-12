L’educazione finanziaria entra a scuola con Findomestic

ATTENZIONE AI TERRITORI e alla comunità, è questo uno degli asset vincenti di Findomestic, che da vent’anni si occupa di responsabilità sociale di impresa. Da ottobre di quest’anno Cecile Renault è la responsabile per la sostenibilità. Il suo ufficio si occupa di tanti progetti orientati ai giovani e alle donne. Ogni anno Findomestic investe in azioni di mecenatismo culturale e sociale più di 600mila euro e fa corsi di educazione finanziaria per 46mila persone, di cui 2mila giovani nelle scuole italiane.

"Per noi la sostenibilità è fondamentale e le azioni che facciamo fanno parte di una palinsesto ventennale", dice Cecile Renault (nella foto in alto). All’interno di queste azioni trova spazio “PerCorsi Young“, è il progetto di divulgazione dell’Educazione Finanziaria, giunto nel 2023 alla sua decima edizione, rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado, ideato con l’obiettivo di sviluppare competenze indispensabili, affinché i giovani possano essere cittadini e consumatori più consapevoli, oggi, e nel futuro. Si tratta di un progetto molto articolato fruibile in diverse modalità, dalle lezioni online a quelle in presenza, fino al Findomestic Camp, l’evento conclusivo di PerCorsi Young che si svolge ogni anno a Firenze in cui le scuole finaliste si sfidano in una challenge tematica sugli argomenti trattati durante il percorso formativo. Oltre a sostenere progetti continuativi attraverso partnership con associazioni attive nel campo medico-sociale e nel campo artistico, Findomestic partecipa attivamente ad iniziative per favorire l’inclusione, lo scambio culturale e la promozione dello sport come driver di integrazione.

"L’attenzione e la cura verso il territorio, la comunità e la società in cui si opera sono principi di responsabilità sociale che rappresentano parte integrante dei valori e delle strategie del Gruppo, e che si riflettono nei numerosi progetti ai quali la Banca aderisce sia a livello locale che nazionale. Da anni Findomestic si impegna in iniziative, senza fini di lucro, focalizzate in campo culturale, medico, sociale o ambientale attraverso contributi in denaro o natura per progetti destinati alla comunità, con impatto positivo sul territorio sia a livello locale che nazionale", spiega Cecile Renault. Un impegno che si traduce in azioni concrete e durature verso la società. "Percorsi People" nasce con lo scopo di fornire competenze di base di educazione finanziaria, finalizzate ad acquisire una consapevole e responsabile gestione del proprio budget e un’adeguata conoscenza degli strumenti di pagamento. Rivolto principalmente alle categorie più fragili, rappresenta un elemento fondamentale nel processo di reinserimento sociale per chi ha vissuto la detenzione, il recupero dalla tossicodipendenza o altre situazioni di disagio sociale.

Questo progetto, nel 2022, ha ampliato ulteriormente i suoi confini con nuovi beneficiari: nel corso dell’anno sono stati infatti realizzati percorsi dedicati ai detenuti del Carcere Bollate di Milano, al Carcere giovanile di Catania, al Centro Antiviolenza Artemisia ed alla Fondazione Villa Maraini di Roma, attraverso lezioni on line e in presenza. "Il contrasto alla violenza di genere per noi è un impegno concreto. Iniziato con il centro antiviolenza Artemisia a Firenze e poi da due anni messo a disposizione, con 30 ore di lezioni online a tutti i centri antiviolenza aderenti alla rete Di.re, donne in rete contro la violenza. Dare strumenti concreti di educazione finanziaria ad una gestione del budget consapevole aiuta queste donne ad uscire da situazioni di violenza economica, perché sono lezioni che si aggiungono al pacchetto di servizi che ricevono nel centro antiviolenza nel quale si sono rivolte. Inoltre rilasciamo un attestato, che è utile per riqualificarsi", spiega Cecile Renault. A fianco della formazione finanziaria, risulta sempre più determinante, per essere un cittadino partecipe, critico ed informato, avere anche specifiche competenze digitali. "Il nostro impegno ha come obiettivo quello di contribuire ad una migliore educazione e inclusione digitale. Soprattutto dopo la pandemia ci rivolgiamo in particolare a quelle persone fragili, che hanno maggior bisogno di avere accesso all’educazione digitale", aggiunge Renault. In questo senso Findomestic si sta preoccupando di creare format formativi inclusivi capaci di permettere a tutti di beneficiare in maniera sicura e consapevole della digitalizzazione ed essere autonomi di fronte a questi nuovi strumenti nella propria quotidianità. Oltre ai Percorsi di Educazione Digitale, la banca è impegnata anche in iniziative di inclusività.

Findomestic ha infatti ha messo a disposizione di enti e associazioni impegnate in campo sociale, quali Vicini di Strada, Artemisia, Istituto degli Innocenti e San Patrignano, i device dismessi dai propri uffici e debitamente resettati. Nel 2022 sono stati coinvolti in questo percorso, 187 studenti e 73 persone fragili, e sono stati donati 308 device. "Naturalmente sosteniamo anche associazioni e attività sportive. Un esempio sono "Le Piaggeliadi" di cui siamo sponsor ufficiale dal 2004. Si tratta delle mini-olimpiadi riservate agli studenti delle scuole elementari e medie della provincia di Firenze nate per dare sostegno, attraverso la promozione sportiva, a quello che un tempo era un quartiere difficile della periferia fiorentina. Anche il volontariato in Findomestic è un prerequisito sul quale basiamo molte delle nostre attività rivolte alla nostra comunità allargata, fatta di dipendenti, clienti e società in senso più lato". La responsabilità sociale in Findomestic diventa quindi prassi quotidiana e si incarna in molti progetti, che vedono protagonisti i giovani, le donne e più in generale tutte le persone ai margini.