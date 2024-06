L’e-mobility più vicina grazie al fotovoltaico

LE COMUNITÀ ENERGETICHE possono fornire un assist alla diffusione dell’e-mobility. Silla Industries (Pmi che opera nel settore dell’e-mobility fondata da Alberto Stecca e Cristiano Griletti a Padova), e Regalgrid (Technology provider innovativo con sede a Treviso), si muovono in questa direzione e l’intesa tra le due aziende venete mira a far interagire tecnologie hardware e software proprietarie e brevettate per includere colonnine per la ricarica elettrica nell’habitat delle Comunità energetiche, garantendo il miglior livello di integrazione ed efficienza possibile. Nella collaborazione, Regalgrid, technology provider innovativo di Treviso che dal 2016 sviluppa un sistema di gestione dell’energia rinnovabile attraverso la combinazione e coordinamento di hardware diversi per lo scambio e l’ottimizzazione dei flussi energetici, mette a disposizione la sua piattaforma proprietaria per la gestione smart delle risorse energetiche, mentre Silla Industries, società padovana dell’e-mobility, i suoi sistemi hi-tech per la ricarica dei veicoli, come Prism Solar.

L’interfacciamento delle tecnologie permetterà di commutare l’energia in eccesso dagli impianti fotovoltaici per ricaricare l’automobile, interagire con i sistemi digitali per l’ottimizzazione dei flussi energetici e rendere i sistemi di ricarica CER Ready. "Il grande progetto di sostenibilità promosso dalle Comunità Energetiche rinnovabili ha la concreta possibilità di cambiare il modo in cui il nostro Paese consuma. Includere la ricarica del veicolo elettrico significa aumentare la consapevolezza e il valore dei comportamenti virtuosi dei membri che le costituiscono e con Regalgrid possiamo riuscirci" commenta Alberto Stecca, Ceo di Silla Industries. "Le Comunità Energetiche rinnovabili riconoscono nel consumatore un ruolo chiave nell’ambito dell’utilizzo sostenibile dell’energia, un fatto nuovo e senza precedenti.

È quindi essenziale considerare e integrare la mobilità elettrica, per sua natura energivora, nei piani di transizione energetica. Siamo fermamente convinti che collaborare con Silla, azienda leader nell’innovazione tecnologica del settore, possa portare a una significativa accelerazione in questa direzione, rendendo il processo più efficiente e integrato con i sistemi Regalgrid", conclude Stefano Scolari, Chief Operations Officer di Regalgrid Europe.

G. C.