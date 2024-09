La smart land di Tim: "Imprese e Pa insieme per le città del domani"

CITTÀ E TERRITORI più sostenibili, più sicuri, più vivibili che possano rendere migliore la vita di cittadini e turisti sfruttando le tecnologie più innovative disponibili sul mercato. È questa l’idea di smart land di Tim Enterprise, la business unit del Gruppo Tim – guidato dall’amministratore delegato Pietro Labriola – che mette a disposizione di pubbliche amministrazioni e grandi clienti la propria offerta di connettività fissa e mobile, abbinata al cloud, all’Intelligenza artificiale, alla cybersicurezza e all’Internet delle cose. Un patrimonio di tecnologie e di professionalità (circa 5.000 persone lavorano in Tim Enterprise) che accompagna imprese e Pa nella transizione digitale. Industry 4.0, servizi per la smart city a vantaggio dei cittadini, soluzioni per il turismo e la digitalizzazione del patrimonio museale e soluzioni data analytics basate su Intelligenza artificiale, applicazioni Internet of Things, sono alcuni dei servizi forniti da Tim Enterprise.

A dare voce a questa vocazione tecnologica e sostenibile è Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer di Tim: "Lavoriamo sulle città del futuro – spiega Schiavo –. Il nostro modello di smart land si basa su una piattaforma di intelligenza urbana che è già realtà. Abbiamo infatti Tim Urban Genius, soluzione avanzata che integra le migliori tecnologie proprietarie e i contributi di startup, scaleup, e del mondo dell’innovazione, la mettiamo a disposizione delle istituzioni locali per realizzare il modello di città evoluta, sostenibile e sicura, analizzando i dati e gestendo le aree urbane in tempo reale, per far sì che queste soluzioni, insieme all’AI, siano capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini". Il mercato delle smart city è in particolare crescita, con effetti evidenti anche sul piano della sostenibilità: un rapporto del Centro Studi Tim stima che entro il 2027 in Italia raggiungerà un valore di 1,6 miliardi di euro e porterà a una riduzione di 6,5 miliardi di euro dei costi legati al traffico e di 405 milioni di euro di quelli legati all’inquinamento, per 650 mila tonnellate in meno l’anno di emissioni di CO2.

Tim è partita negli scorsi anni da Venezia, uno dei simboli dell’Italia nel mondo, ma anche un caso particolarmente complesso per le peculiari caratteristiche della città, e ha implementato una Smart Control Room costruita utilizzando le più moderne tecnologie di Information Technology, per fornire informazioni e previsioni in tempo reale, utilizzate dall’Amministrazione per il controllo e la misura dello stato del territorio, consentendo di intervenire rapidamente o in anticipo in situazioni di necessità. Ma il lavoro del Gruppo non si è fermato lì ed è continuato, coinvolgendo altre città come Assisi, dove grazie ad un particolare algoritmo che consente di analizzare numeri e provenienze partendo dai dati raccolti dalla rete telefonica mobile, in modalità anonima e nel pieno rispetto della privacy, si lavora alla rilevazione delle presenze turistiche. Il digitale applicato alle realtà urbane è infatti anche un abilitatore straordinario per accrescere l’attrattività turistica e per questa ragione Tim Enterprise ha sviluppato un ecosistema di tecnologie unite all’impiego della rete 5G, capaci di innovare i modelli di business e sviluppare nuove esperienze all’interno di spazi digitali e virtuali in cui è possibile veicolare l’offerta culturale. Ad esempio, in occasione di Taobuk a Taormina, tramite una piattaforma di eXtended Reality, Tim ha unito contenuti 3D, immagini e video 360 fruibili attraverso diversi device. Tra questi ultimi figurano i visori di virtual reality, che hanno permesso ai visitatori di essere trasportati all’interno di un percorso virtuale tra le meraviglie artistiche di Taormina vissute attraverso testi di famose opere letterarie. Un’esperienza immersiva che ha permesso di accrescere la conoscenza del territorio tra capolavori storici, letterari e personaggi del passato. A Firenze, insieme a Opera Santa Croce, è stato realizzato un importante progetto che consente di unire cultura e tecnologia per valorizzare il patrimonio artistico italiano. I visitatori possono apprezzare le opere presenti all’interno del Complesso Monumentale di Firenze, uno dei luoghi simbolo della cultura italiana al mondo, ammirato ogni anno da centinaia di migliaia di visitatori, in una modalità innovativa utilizzando smartphone 5G a onde millimetriche, sui quali è installata un’applicazione di realtà aumentata. Un nuovo modo di vivere l’arte reso possibile grazie all’elevata capacità di banda e minima latenza della tecnologia 5G a onde millimetriche di Tim e alle soluzioni di Extended Reality di Tim Enterprise.