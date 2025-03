xFarm Technologies si espande con i brasiliani di Checkplant

TRA L’ITALIA E IL BRASILE si gioca una partita importante nello sviluppo della digitalizzazione dell’agricoltura. L’azienda con sede a Milano xFarm Technologies, tech company leader nella digitalizzazione dell’agricoltura che supporta ogni giorno più di 500.000 aziende agricole insieme a un ecosistema di oltre cento grandi imprese su una superficie totale di 8,3 milioni di ettari, ha annunciato un’operazione strategica per unire le forze con Checkplant, azienda agritech specializzata in soluzioni per la gestione e il monitoraggio dei campi con sede in Brasile, uno dei principali produttori di caffè, canna da zucchero, soia, cereali e legumi, il cui export agroalimentare nel 2024 è valso circa 160 miliardi di dollari.

Checkplant Sistemas S/A sviluppa soluzioni digitali per la gestione agronomica nell’agroalimentare brasiliano. Attraverso la sua piattaforma, Farmbox, l’azienda fornisce strumenti per la pianificazione, il monitoraggio e l’ottimizzazione delle operazioni agricole nelle colture di soia, mais, cotone e canna da zucchero. Operando su oltre 4 milioni di ettari, Checkplant consente di prendere decisioni basate sui dati grazie al controllo dei parassiti, al monitoraggio del clima, alla gestione degli input e al monitoraggio della produttività, con l’integrazione di ERP e stazioni meteorologiche. L’azienda è leader nell’innovazione tecnologica per l’agricoltura e promuove la sostenibilità e l’efficienza dell’agroalimentare brasiliano. Si tratta di una crescita su scala globale.

Nel corso degli anni, xFarm Technologies si è affermata come leader paneuropeo nella fornitura di servizi di digitalizzazione ai propri clienti B2B e alle piccole aziende agricole, e lo scorso ottobre ha raccolto 36 milioni di euro in un round di finanziamento di Serie C. Da parte sua Checkplant, che opera in aree strategiche per l’agricoltura brasiliana come gli stati di Mato Grosso, Bahia, Paraná e Goias, vanta un track record importante e un portfolio di grandi aziende agricole tra i suoi clienti, che coprono il 50% della superficie totale delle piantagioni di cotone e l’11% della superficie totale delle piantagioni di soia del Brasile.

xFarm Technologies ha già un team brasiliano distribuito in tutto il paese, impegnato in numerosi progetti incentrati su tracciabilità, agricoltura rigenerativa e MRV (Monitoring, Reporting, Verification). Questa operazione apre la strada all’azienda tecnologica per estendere il suo raggio d’azione in America Latina, rendendola un partner ancora più affidabile per le aziende che vogliono digitalizzare la loro intera catena di approvvigionamento a livello internazionale. D’altra parte, consente a Checkplant di espandere e migliorare ulteriormente i servizi che fornisce da oltre vent’anni.

Matteo Cunial (a sinistra nella foto in basso), CRO di xFarm Technologies ha detto: "Sono entusiasta di annunciare questa operazione con Checkplant, una società con un track record così importante e con la quale condividiamo non solo un approccio all’agricoltura, ma anche una vasta esperienza e molti valori". Commentando la scelta di puntare sul Brasile Cunial ha aggiunto: Il Brasile è una potenza agricola globale, e ora potremo scalare le nostre operazioni molto più velocemente in questo paese, dove abbiamo l’opportunità di implementare tutto ciò che stiamo facendo sul mercato europeo per aiutare i nostri clienti B2B a coprire l’intera filiera e garantire una maggiore tracciabilità e sostenibilità, anche attraverso pratiche di agricoltura rigenerativa. Gli agricoltori di tutto il mondo si trovano oggi ad affrontare sfide enormi e il nostro obiettivo è sempre stato quello di essere loro alleati su scala globale".

André Cantarelli (a destra nella foto in basso), CEO di Checkplant ha detto: "Fin dalle prime conversazioni con il team di xFarm Technologies ho visto le potenzialità di portare questo progetto a un livello superiore, intravedendo opportunità che non eravamo stati in grado di realizzare da soli. Ora stiamo ampliando e portando avanti la nostra mission di fornire soluzioni innovative che trasformino l’agricoltura. Insieme, uniamo la nostra esperienza nel settore agroalimentare brasiliano con la visione globale e la tecnologia avanzata di xFarm Technologies. Come azienda unica, siamo posizionati meglio per servire gli agricoltori di tutti i segmenti con strumenti che aumentano l’efficienza, promuovono la sostenibilità e creano valore in ogni fase della produzione. Siamo pronti a portare l’agricoltura digitale a livelli mai visti prima, a tutto vantaggio degli agricoltori e dell’intera catena produttiva".

Le due aziende sono fortemente complementari e insieme copriranno più di 12 milioni di ettari in tutto il mondo. Entrambe dispongono di piattaforme proprietarie, xFarm e Farmbox, che forniscono DSS (Decision Support Systems), modelli agronomici e una serie di soluzioni che consentono agli agricoltori di prendere decisioni basate sui dati e di tenere traccia di tutte le loro attività. Se xFarm Technologies ha grande esperienza nel lavorare con aziende agricole di piccole e medie dimensioni e progetti di filiera, il team di Checkplant è molto forte nel lavoro con le aziende agricole da oltre 1000 ettari. Lavorando insieme, i team di xFarm Technologies e Checkplant contribuiranno a portare l’agricoltura digitale a un maggior numero di persone, fornendo servizi di alto livello che aiutano ad aumentare la produttività, la sostenibilità, la tracciabilità e, non da ultimo, il valore aggiunto dei prodotti agricoli.