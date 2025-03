Sapa vola. L’acquisizione di Megatech per affrontare nuovi mercati

LA CHIAVE PER DIFENDERE la competitività della componentistica automotive italiana è l’innovazione. Il nostro metodo brevettato One-Shot® ne è la dimostrazione: semplifica i processi produttivi, riduce i tempi e migliora la sostenibilità dei prodotti, mantenendo la qualità ai massimi livelli. Inoltre, crediamo che la collaborazione con gli Oem, lo sviluppo di nuove tecnologie e l’adozione di materiali sostenibili possano garantire un vantaggio competitivo duraturo per le aziende italiane del settore". Antonio Affinita (a destra nella foto in basso), membro del board di Sapa, spiega come le imprese italiane possono resistere nel complesso mondo delle forniture automotive. Sapa è un’azienda con sede ad Arpaia, vicino a Napoli, specializzata nella produzione di componenti in plastica di alta qualità per l’industria automobilistica. Fondata da Angelo Affinita nel 1974, l’azienda è cresciuta da un’attività artigianale a un fornitore automobilistico di prestigio. Sapa ha creato e brevettato il metodo One-Shot®, che rivoluziona la produzione di componenti automobilistici, garantendo risultati più rapidi, leggeri ed efficienti rispetto alle tecniche tradizionali. Il Gruppo Sapa impiega circa 2.000 persone e fornisce componenti a grandi gruppi automobilistici come Fiat, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Bmw, Jeep, Porsche, ma generalmente non ad altri fornitori automobilistici (Oem).

L’azienda gestisce 13 stabilimenti di produzione in Italia, in altri stati membri dell’Ue, in Cina e in Marocco, ma non in Germania. I clienti tedeschi si occupano dell’organizzazione della spedizione e della consegna dei prodotti. E ora, a dispetto della crisi del settore, investe e acquisisce un’impresa tedesca, Megatech, che sviluppa, produce e vende componenti in plastica stampati a iniezione per l’industria automobilistica: "Questa acquisizione – prosegue Antonio Affinita - è il frutto di una strategia di crescita che Sapa ha portato avanti con determinazione negli ultimi anni. Nonostante le difficoltà del settore, riteniamo che sia nei momenti complessi che emergano le opportunità migliori per chi ha visione e capacità di innovazione. L’acquisizione di Megatech rappresenta un passaggio strategico che ci consente di consolidare la nostra leadership, diversificare ulteriormente la nostra presenza geografica e rafforzare il nostro posizionamento tecnologico".

Il Gruppo Megatech impiega attualmente circa 1.900 persone e gestisce stabilimenti in Brasile, Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Germania e Polonia. L’azienda fornisce componenti a grandi gruppi automobilistici come Volkswagen, Audi, Bmw e Stellantis, oltre che ad altri importanti fornitori automobilistici. Il portafoglio prodotti comprende soluzioni in plastica per autovetture, in particolare per interni ed esterni dei veicoli. Con questa acquisizione, Sapa si avvicinerà ai 700 milioni di euro di fatturato. "Il nostro obiettivo principale – chiarisce Mariangela Affinita, membro del board di Sapa - è integrare al meglio Megatech all’interno del gruppo, valorizzando le sinergie tra le due aziende per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader europeo nello stampaggio a iniezione di plastica per l’industria della mobilità sostenibile. Questa operazione ci permetterà di entrare in nuovi mercati, come la Repubblica Ceca e il Brasile. Guardiamo sempre con attenzione alle opportunità di crescita, ma al momento siamo concentrati sull’ottimizzazione di questa acquisizione". Questa transazione rappresenta una pietra miliare per Sapa nel suo impegno a fornire soluzioni innovative e sostenibili per l’industria della mobilità attraverso il suo processo proprietario One-Shot®. Il settore della componentistica automobilistica sta attraversando una fase di trasformazione profonda, guidata dall’elettrificazione, dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità: "Nei prossimi dieci anni – anticipa Mariangela Affinita (a sinistra nella foto in basso) - prevediamo un aumento della richiesta di materiali leggeri e soluzioni innovative per ridurre consumi ed emissioni. La nostra tecnologia One-Shot® ci posiziona in prima linea per rispondere a queste esigenze, rendendo i nostri prodotti sempre più efficienti e sostenibili. L’industria sarà caratterizzata da una crescente integrazione delle nuove tecnologie e da una maggiore attenzione all’economia circolare". E non è detto che in questa prospettiva l’occupazione ne risenta. "Il nostro approccio è sempre stato orientato alla crescita e al valore delle persone. Con l’acquisizione di Megatech – continua Mariangela Affinita - aumentiamo la nostra forza lavoro, confermando l’importanza strategica delle competenze e dell’esperienza del nostro team. Continueremo a investire nella formazione e nell’aggiornamento professionale per adattarci ai cambiamenti del settore, cercando di garantire stabilità occupazionale e sviluppo". L’innovazione sarà il principale motore di trasformazione. Tecnologie come lo stampaggio avanzato, l’uso di polimeri sempre più performanti e il ricorso a materiali naturali e riciclati avranno un ruolo centrale. "Sapa – spiega Giovanni Affinita (a sinistra nella foto di fianco, con Rosanna De Lucia), membro del board - investe costantemente in ricerca e sviluppo per trovare soluzioni più leggere, resistenti e sostenibili, in linea con le esigenze dell’industria della mobilità. Gli investimenti in innovazione, automazione e sostenibilità saranno fondamentali. Sapa ha sempre puntato sulla ricerca e sull’ottimizzazione dei processi produttivi. Continueremo a investire in nuove tecnologie e nella nostra espansione internazionale per mantenere un vantaggio competitivo e rispondere alle sfide del mercato globale".