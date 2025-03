L’intelligenza artificiale che pensa alla cottura ma anche al ciclo di lavaggio più efficiente

L’INTELLIGENZA artificiale sta ridefinendo interi settori, ma fino ad oggi nessuno aveva davvero applicato il suo potenziale alla cucina di alto livello. Se OpenAI di Microsoft, DeepMind di Google e xAI di Elon Musk stanno cercando di costruire l’AGI (Artificial General Intelligence), un’intelligenza artificiale in grado di pensare come un essere umano, in casa Unox si lavora a SuperOven, l’inedita Artificial Culinary Intelligence.

Per la prima volta nella storia, la tecnologia permette a chiunque di cucinare piatti di livello stellato senza dover essere uno chef. Non si tratta di un semplice forno smart, ma di un sistema che apprende, si adatta e ottimizza ogni variabile della cottura - temperatura, umidità, tempi - con una precisione che nessun essere umano potrebbe replicare manualmente. È come avere un grande chef sempre con te, che lavora dietro le quinte per garantire un risultato perfetto, ogni singola volta.

Ma l’innovazione non si ferma alla cottura: Unox ha infatti integrato anche una funzione di pulizia intelligente che analizza ogni preparazione per suggerire il ciclo di lavaggio più efficiente, ottimizzando tempi e consumi. L’intelligenza artificiale in cucina non sostituisce il talento umano, ma lo amplifica, trasformando l’alta cucina casalinga in un’esperienza intuitiva soddisfacente e senza margine d’errore. Questo cambia tutto.

La cucina non è più solo uno spazio domestico, ma il nuovo palcoscenico della creatività, della tecnologia e del lusso. Per questo, il 2025 sarà un anno di sviluppo per il Gruppo Unox, che consoliderà la propria posizione di leadership globale grazie a un mix vincente di innovazione tecnologica, espansione infrastrutturale e sostenibilità. La capacità di anticipare le esigenze di un mercato in continua evoluzione e di proporre soluzioni sempre più performanti conferma l’innovazione come il principale motore di crescita per l’azienda. Un impegno già evidente con il lancio di Speed.Compact Eco, il nuovo forno a cottura accelerata che ridefinisce gli standard della ristorazione veloce. "Continuiamo a investire perché i risultati del 2024 non siano un’eccezione. Siamo pronti a cogliere le opportunità di un mercato in continua evoluzione, mantenendo salda la nostra posizione di leadership. Le prospettive per il 2025 sono estremamente positive, allineate con il nostro obiettivo di raddoppiare le vendite ogni cinque anni", dice Nicola Michelon, Ceo di Unox.

Unox sostiene questa visione con importanti investimenti infrastrutturali, tra cui il completamento di Unox City, il nuovo polo di produzione e di ricerca e sviluppo, e l’inaugurazione del primo stabilimento produttivo al di fuori dell’Italia, negli Stati Uniti. Anche Unox Casa si prepara a un 2025 ricco di novità, tra cui il lancio di nuove e innovative esperienze digitali e il debutto di SuperOven in mercati chiave tra Sud America, Medio Oriente e Far East asiatico, dove l’interesse per gli elettrodomestici di lusso è in forte crescita tra la clientela alto spendente.

Le. Ma.