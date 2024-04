La piattaforma per calcolare stipendi e ferie

SONO BASTATI POCHI MESI di attività e sono già oltre 100 le aziende che hanno scelto la piattaforma messa a punto da Jet Hr – tech company italiana, fondata poco più di un anno fa da Marco Ogliengo (nella foto a destra)e Francesco Scalambrino (nella foto a sinistra) – per la gestione amministrativa delle proprie risorse umane. Fra gli accordi più recenti spicca quello con la società milanese Bending Spoons, attualmente ritenuta una delle leader mondiali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone. In piena pandemia, l’azienda era finita sotto i riflettori per la creazione dell’app di contact tracing denominata ‘Immuni’, finalizzata al contenimento del coronavirus. Jet Hr si è affacciata sul mercato lo scorso luglio, con l’obiettivo di eliminare la burocrazia dal fare impresa, partendo dalla semplificazione delle buste paga.

La piattaforma tecnologica di Jet Hr consente all’azienda di automatizzare la gestione delle ferie, le simulazioni di costo azienda, la generazione dei cedolini, l’ingresso di nuovi dipendenti e molto altro. A tutte queste funzioni si aggiunge il supporto di un network di consulenti del lavoro altamente qualificati. Il successo del primo round di finanziamento - pari a 4,7 milioni di euro, il round pre-seed italiano più alto di sempre – e la risposta entusiastica delle imprese hanno dimostrato che il mercato ha una notevole esigenza di semplificazione: a pochi mesi dal lancio, Jet Hr gestisce, grazie agli oltre 100 clienti acquisiti, più di 5 milioni di stipendi mensili.

La società meneghina Bending Spoons porterà ora in dote altri 400 dipendenti. "Per noi è importante essere stati scelti da una realtà tecnologica in così rapida crescita come Bending Spoons – ha dichiarato Marco Ogliengo, amministratore delegato e co-founder di Jet Hr - poiché conferma il contributo che la nostra soluzione può dare alle imprese, anche nei casi in cui c’è una divisione risorse umane interna competente e motivata. Anzi, è in queste realtà che riscontriamo una maggior consapevolezza che, per essere competitivi, serve concentrarsi su una gestione di qualità della relazione con le persone e liberare tutte le prime linee da burocrazia e processi ‘time consuming’.

Con la nostra piattaforma intendiamo creare efficienza e concorrere alla competitività stessa dell’azienda, colmando quel bisogno, manifestato da startup, Pmi e organizzazioni, di semplificare i processi attraverso i nuovi strumenti digitali. Il risultato è una visione innovativa della relazione lavorativa". La piattaforma tecnologica sviluppata da Jet Hr è semplice e intuitiva sia per l’azienda che per i dipendent: rende possibile accedere alle schede anagrafiche, ottenere simulazioni sul costo del lavoro, inviare contratti e formalizzare le assunzioni autonomamente.