Interviste e dibattiti. Un faro sulle imprese

LA SETTIMANA del Salone del Mobile, è l’appuntamento più importante dell’anno per Milano e non solo. Per questo Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno e Luce! incontrano i protagonisti del Design d’Impresa mercoledì all’Assolombarda, per raccontare il settore in un momento nel quale il Made in Lombardia e il Made in Italy sono a un crocevia, fra necessità di valorizzare la tradizione dell’artigianalità più amata nel mondo e quella di inventare il futuro.

Innovazione, tecnologia, sostenibilità e intelligenza artificiale sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell’incontro. Accanto a eleganza, gusto, capacità artigianale e bellezza, naturalmente. A portare i saluti istituzionali saranno Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, e Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia. Agnese Pini, direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! incontra poi Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Moda, Design, e Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance e componente del Consiglio della Camera di Commercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Approfondiranno lo scenario del settore, Claudia Bugno, Senior Fellow Luiss School of Government, e Stefania Saini, Centro Studi Assolombarda, moderate da Armando Stella, vicedirettore di QN Il Giorno. Due i panel. "Formazione dei professionisti del design" è condotto dalla direttrice Agnese Pini, che incontra Luciano Caspani, presidente Gruppo Design e Arredo Assolombarda, Mariano Chernicoff, docente alla Scuola del Design del Politecnico di Milano, e Luigi Mettica, direttore della filiera formativa Legno-Arredo all’Artwood Academy, per parlare di progetti, formazione e futuro. Del "Made in Italy e l’internazionalizzazione" parleranno Alessio Elli, founder e ceo di Elli, e Paolo Riccò, Production Director Passoni Titanio, intervistati da Sandro Neri, responsabile di QN Economia.

Partner dell’iniziativa, Gruppo Generali e Casartigiani, in collaborazione con Assolombarda, Luiss School of Government. L’evento, supportato da Porta Venezia Design District, rientra nel programma del Fuori Salone. Il Salone del Mobile, da domani al 21 aprile negli spazi di Rho Fiera, è il più importante appuntamento internazionale per la design industry.

L. Ma.