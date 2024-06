"Intelligenze multiple". Il 20 l’evento a Roma

GIOVEDÌ 20 GIUGNO a Roma, negli spazi del Gazometro di via Ostiense, torna "SIOS24 Summer: Intelligenze Multiple", il secondo appuntamento del 2024 con StartupItalia Open Summit, nonchè evento più importante del palinsesto annuale assieme al tradizionale Sios Winter di dicembre. Una giornata pensata per accogliere nella Capitale l’intero ecosistema dell’innovazione italiano, dando spazio sia alla formazione che all’intrattenimento; tra i numerosi interventi e panel previsti nell’arco della giornata, sarà inoltre presentata la ricerca sullo stato dell’arte degli investimenti in Startup in Italia nei primi sei mesi del 2024. Sios, uno dei più grandi eventi italiani dedicati all’innovazione, fa tappa per il secondo anno consecutivo a Roma: insieme a StartupItalia, come main partner, ci sarà Sace, il Gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che condivide con StartupItalia la vocazione a costruire e supportare un ecosistema che agisca in modo collaborativo, soprattutto attraverso l’Open Innovation, per costruire nuove opportunità di crescita.

Il luogo scelto per ospitare la rinnovata edizione 2024 – che vede la media parnerhip di Qn e Luce! – ne riflette in pieno lo spirito –un centro culturale per l’innovazione – e ha un forte valore simbolico: proprio all’interno dell’area che nel secolo scorso ospitava il gasometro più grande d’Italia, sta infatti prendendo forma un nuovo ecosistema che punta a contribuire alla trasformazione innovativa del nostro Paese, grazie all’attività di Joule, la scuola di Eni per l’impresa, e di "Road – Rome Advanced District", il nuovo polo di ricerca tecnologica dedicato alle nuove filiere dell’energia. SIOS24 Summer si svilupperà attorno a quattro filoni principali: Empatia, Responsabilità, Futuro e Esg. Il titolo scelto per SIOS24 Summer è “Intelligenze Multiple”. Ad aprire l’evento sarà il Keynote Speech a cura di Nico Acampora, fondatore di “PizzAut - nutrire l’inclusione”, la prima rete al mondo di pizzerie gestite interamente da personale con disturbi dello spettro autistico; interverranno Agostino Scornajenchi, ad e dg di CDP Venture Capital, Alessandra Ricci (foto sotto), ad di Sace, Mattia Voltaggio Head of Joule, la scuola di Eni per l’impresa e Program Manager Officer di Road.

Red. Eco.