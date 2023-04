Inserimenti a Scandicci, Torgiano e Piancastagnaio

L’inserimento delle nuove risorse sarà suddiviso tra Scandicci (Firenze), dove l’organico crescerà del 50% con circa 100 assunzioni, e Torgiano (Perugia), dove il Gruppo ha in previsione un importante progetto di espansione. La crescita in termini di organico avverrà attraverso l’assunzione di 85 persone entro fine anno. Poi Piancastagnaio (Siena), dove sono previste 50 assunzioni, per una crescita dell’attuale organico del 50%, in attesa della realizzazione di un nuovo e ampliato stabilimento a cura di Guido Canali.