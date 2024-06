Innovazione

Terna è il regista e l’abilitatore del sistema elettrico nazionale e della transizione energetica, in quanto abilita la transizione verso nuovi modelli di produzione e consumo dell’energia elettrica. Le infrastrutture energetiche e le reti di trasmissione di energia elettrica rivestono un ruolo chiave perché rappresentano uno degli strumenti per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi target nazionali ed europei di decarbonizzazione. Per Terna la sostenibilità è un driver strategico e uno dei pilastri della propria attività.