Il turismo riparte e Bper Banca offre il suo aiuto

UNA BANCA PROFONDAMENTE radicata nel territorio marchigiano Bper Banca che riserva al turismo un’attenzione specifica, con servizi e prodotti che si possono definire “sartoriali“. Quell’attenzione di cui si parlerà nell’iniziativa alla quale prenderà parte Giuseppe Marco Litta (nella foto a sinistra), responsabile Direzione territoriale Centro Est di Bper Banca e presidente della Commissione regionale Abi Marche, all’evento di QN Distretti in programma giovedì 9 maggio alla Loggia dei Mercanti di Ancona con focus proprio su "Turismo sostenibile ed esperienze autentiche: il ruolo chiave dei distretti turistici". Un’offerta che incontra i gusti di tutti, conferma Gino Sabatini (nella foto a destra) presidente di Camera Marche, basti pensare nell’estate 2023 un turista su cinque era straniero.

Bper Banca, con 97 sportelli, 8 filiali di Bper Banca Private Cesare Ponti, e una delle dieci direzioni regionali del gruppo situata proprio ad Ancona, è un punto di riferimento per l’economia delle Marche con una quota di mercato superiore al 15%. "Il turismo è un settore trainante per la regione - spiega Giuseppe Marco Litta - Un settore che ha visto dopo la pandemia una forte ripresa. a Gabicce a San Benedetto del Tronto passando per l’eccellenza del Conero, comprende anche montagna e colline, splendidi borghi storici, cultura, arte ed enogastronomia".

Un settore quindi che gode buona salute?

"Il 2024 dovrebbe essere l’anno della conferma. Ci sono grandi aspettative per la prossima estate per il contributo sia del turismo nazionale, con arrivi in particolare dalle altre regioni, sia estero grazie anche all’aeroporto di Ancona che andrebbe sempre più valorizzato così come la rete infrastrutturale delle vie di comunicazione".

Turismo anche nelle Marche significa innovazione e sostenibilità?

"Certamente. Si tratta delle parole chiave che fanno da volano alla crescita dell’Italia e di questa regione".

Qual è il ruolo specifico che svolge Bper per il settore del turismo?

"Come Bper abbiamo messo a disposizione per tutte le imprese, clienti e non, una piattaforma cerca-bandi per cogliere tutte le opportunità di credito e di finanza agevolata, dai provvedimenti legislativi ai progetti collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Inoltre alle imprese del turismo, oltre a servizi come consulenza assicurativa - grazie al partner UnipolSai - assistenza sui mercati internazionali, il leasing, il factoring, vengono offerti prodotti specifici come Bper finanziamenti turismo e Bper Finturismo. Infine, in vista dell’estate, stiamo già garantendo alle imprese del settore importanti forme di anticipazione del credito".