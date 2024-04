Il fashion moderno di Primadonna. Collection piace anche online

CONTINUA LA CRESCITA sul territorio nazionale ed estero di Primadonna Collection, azienda nata nel 2001 dall’intuizione dell’imprenditore Valerio Tatarella, che oggi contando quasi 400 store a livello globale, 318 dei quali con il nome del brand e 9 con il marchio Valerio1966. Nel corso del 2023 il brand ha fatto registrare un fatturato di circa 97,5 milioni di euro di cui 3,1 milioni nel solo e-commerce. Un risultato ottenuto anche grazie all’apertura di 17 nuovi store, di cui la maggioranza in Italia e 3 su territorio francese. L’obiettivo è continuare con aperture per garantire una presenza capillare e di qualità tanto sul territorio nazionale, quanto a livello globale. I punti vendita in Italia hanno raggiunto e superato quota 300, di cui 293 a marchio Primadonna Collection e 9 a marchio Valerio1966, mentre fuori dal territorio nazionale il brand conta attualmente 25 store a marchio Primadonna Collection. Il brand prevede, per l’anno 2024, una crescita di fatturato per un totale di circa 102 milioni, di cui 3,3 milioni per quanto riguarda l’e-commerce. La previsione di crescita sarà anche sostenuta a partire dall’anno 2024 e per il biennio 24-25 con un rafforzamento dell’omnicanalità del brand, con importante supporto all’espansione del comparto e-commerce e market-place, il consolidamento del mercato francese e spagnolo, oltre all’ingresso del brand sul mercato greco.

Nel corso dell’anno il brand prevede nuove aperture in Italia, nelle città di Torino, Portoferraio in provincia di Livorno, Vairano in provincia di Caserta, e Isernia in Molise. A cui si affiancano le già confermate aperture in Vietnam e Serbia. Le caratteristiche del retail concept evidenziano come gli standard di Primadonna siano tutti ispirati all’eccellenza. "Massima cura viene prestata al design, alle luci ed ai colori, nei nostri negozi tutto è stato scelto per emozionare - spiegano in azienda - Le linee guida sono semplici ed in grado di massimizzare il confort visivo di tutti, permettendo di vivere liberamente lo spazio guardando e provando il prodotto. Tutto insomma è progettato e studiato per non distogliere l’attenzione dal nostro asset più importante: i prodotti Primadonna Collection". I tratti distintivi di Primadonna Collection si possono riassumere nello stile come visione del mondo; nella passione come impronta sul fashion; nell’amore per disegnare emozioni e nella dedizione per celebrare tutte le donne. Una moda vicina a tutte le donne, alle loro emozioni quotidiane, alla loro voglia di essere uniche e sempre al passo col giusto trend. Rappresentare il punto di riferimento costante per lo stile e la moda di tutte le donne, coinvolgendo un numero sempre crescente di generazioni e di fasce di mercato raccogliendo tutti i desideri, le emozioni e bisogni del mondo femminile. Il fascino della tradizione e lo stile dell’innovazione, la passione per lo stile, l’amore incondizionato per la professione, la dedizione nella cura di ogni singolo particolare. Primadonna è un’azienda fondata su valori imprescindibili attraverso i quali, ogni giorno, celebra l’identità e l’anima di tutte le donne.

L’azienda è stata fondata da Valerio Tatarella (nella foto sotto) il quale ha sottolineato così la sua idea di impresa: "Ogni azienda è fatta della stessa sostanza del suo leader. Colui capace di tracciare il futuro con la sua ispirazione". Imprenditore geniale, guru e visionario. Primadonna Collection è l’intuizione di un uomo che ha saputo anticipare i tempi e costruire un brand di successo con lungimiranza, strategia e programmazione. La sua inesauribile passione, la sua dedizione e la sua visione moderna del fashion rappresentano l’anima e il patrimonio più grande di questa azienda. Con oltre 400 negozi nel mondo, Primadonna Collection può contare su un network retail capillare e una forte riconoscibilità anche all’estero, dove rappresenta una perfetta espressione dell’imprenditoria italiana e del suo connubio tra innovazione e tradizione. "Sposare il progetto franchising di Primadonna Collection significa scegliere un marchio noto in tutto il mondo, leader nel settore moda e capace di offrire supporto e organizzazione in tutte le fasi di sviluppo dell’affiliazione. La cura al riassortimento, la consulenza nella comunicazione e la straordinaria forza commerciale dei suoi prodotti: in particolare scarpe, borse e abbigliamento, rendono il franchising Primadonna Collection un progetto di sicuro successo da condividere ed esportare in tutto il mondo". Primadonna Spa in coerenza con i valori di vision e di mission dell’organizzazione intende promuovere e assicurare costantemente misure tese alla inclusività e alla parità di genere e, in particolare, garantire la presenza e la crescita professionale delle donne nell’organizzazione.

Per questo da anni è impegnata per valorizzare in maniera adeguata le diversità presenti nei ruoli che operano nell’organizzazione e favorire i processi in grado di sviluppare l’empowerment femminile nelle attività di business. Per preseguire questi risultati sono state adottate le prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 che prevedono un insieme di indicatori prestazionali definiti come percorribili, pertinenti e confrontabili e in grado di guidare il cambiamento delle politiche per la parità di genere delle imprese.