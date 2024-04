Diecimila dipendenti e 29 siti produttivi

Ariston Group è un leader globale nel comfort termico sostenibile. Quotato su Euronext Milan dal novembre 2021, nel 2023 il Gruppo ha riportato ricavi per quasi 3,1 miliardi di euro, con oltre 10.000 dipendenti, presenza diretta in 40 paesi su 5 continenti, 29 siti produttivi e 29 centri di ricerca e sviluppo. Il Gruppo opera con marchi strategici globali come Ariston, Elco e Wolf, e marchi come Calorex, NTI, HTP, Chaffoteaux, Atag, Brink, Chromagen, Racold, oltre a Thermowatt ed Ecoflam nel settore componenti e bruciatori.