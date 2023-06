Concentrare gli ordini in un unico interlocutore

La filosofia di Valvitalia si può riassumere nel motto ‘One stop Shop’. Questo approccio nasce dalla necessità di concentrare gli ordini in capo a un unico interlocutore, tuttavia non si limita alla sola produzione e fornitura di prodotti, ma si concretizza in un modello di business integrato, focalizzato sulla completa soddisfazione del cliente. L’approccio ‘One stop shop’ è stato uno degli elementi determinanti per il successo del Gruppo e, in brevissimo tempo, è diventato il principale elemento differenziante di Valvitalia rispetto ai competitors.