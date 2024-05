Acquisizioni eccellenti e innovazione

Nel dicembre 2019 OMP Racing ha acquisito Bell Racing Helmets, il maggior produttore di caschi per l’automobilismo al mondo, realizzando la più importante acquisizione nella storia del gruppo. La società contestualmente ha acquisito Zeronoise, un giovane brand made in Italy che si occupa dello sviluppo e della produzione di componentistica elettronica ad alta innovazione per l’industria del motorsport. Nel settembre 2021, OMP Racing cambia nome in Racing Force, per rappresentare al meglio l’attività e la ricca storia di tutti i brand del gruppo.