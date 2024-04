A Milano la rassegna dedicata alle filiere

Continua la rassegna "Qn Distretti", dedicata alle filiere italiane. Prossimo appuntamento, mercoledì a Milano. Titolo dell’incontro: "Design d’impresa, tradizione e futuro". Appuntamento alle 18, in Assolombarda, Palazzo Gio Ponti, via Pantano 9 (per partecipare prenota il tuo posto al link quotidiano.net/distretti/design).

Partner dell’iniziativa, il Gruppo Generali e Casartigiani, in collaborazione con Assolombarda, Luiss School of Government e il sostegno di Porta Venezia design district.