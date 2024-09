Leapmotor: dal T03 alla C10, ecco i modelli per l’Europa. Le mosse della joint venture con Stellantis

Roma, 24 settembre 2024 – Debutta in ambito europeo Leapmotor International, la joint venture tra Stellantis e l'azienda cinese Leapmotor.

I primi modelli, in arrivo tra settembre e ottobre, sono la C10, city car elettrica e il suv elettrico T03, presentati in un evento a Milano. L'obiettivo della joint venture, controllata con il 51% da Stellantis, è quello, secondo quanto conferma Stellantis, di "competere con i marchi cinesi già presenti in Europa completando la tecnologia e il portafoglio dei 14 marchi Stellantis".

A ottobre 2023 le due società avevano annunciato l’investimento da parte di Stellantis di circa 1,5 miliardi di euro in Leapmotor, per l’acquisizione di circa il 21% delle quote dell’azienda cinese. L’accordo prevedeva anche la costituzione di Leapmotor International, la joint-venture guidata da Stellantis, con diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, nonché la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della “Grande Cina”.

Alla base della partnership strategica vi è l’obiettivo condiviso di accelerare e ampliare le vendite di prodotti ad alta tecnologia a prezzi competitivi di Leapmotor in tutto il mondo, facendo leva sulle risorse e il know-how commerciale di Stellantis nel mondo. Entro la fine del 2024 sono previsti 350 punti vendita in Europa e 500 entro il 2026. Nei prossimi tre anni sarà introdotto almeno un nuovo veicolo ogni anno. In questi giorni a Milano si sta svolgendo il primo Media Drive europeo dei modelli C10 e T03 del brand Leapmotor, una delle aziende cinesi leader in campo tecnologico che vanta la più rapida crescita nel settore dei veicoli a nuova energia (NEV). Si tratta della prima partnership globale nel settore dei veicoli elettrici tra una casa automobilistica tra le più importanti al mondo e un produttore cinese specializzato in NEV. In particolare, la joint venture guidata da Stellantis mira a incrementare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, beneficiando al contempo della consolidata presenza commerciale di Stellantis sui mercati internazionali per aumentare le vendite del brand Leapmotor in altre regioni. Forte di un esclusivo modello di integrazione verticale e di un’ampia gamma di capacità interne a livello di ricerca, sviluppo e produzione, Leapmotor porta sul mercato i migliori prodotti EV della categoria, in modo economicamente competitivo e con l’impiego delle più innovative tecnologie attualmente disponibili. Il suo modello di business è estremamente agile, flessibile e scalabile consentendo di rispondere velocemente alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

Allo stesso modo, Stellantis vanta un patrimonio di quasi 130 anni di storia nel settore, il know-how di 14 brand internazionali e la sua presenza globale che si traduce in dipendenti di oltre 170 nazionalità, operazioni commerciali in più di 130 mercati, siti produttivi in oltre 30 Paesi e una capillare rete di vendita e post-vendita caratterizzata dai più alti standard di affidabilità e qualità. Infine, la creazione della joint-venture tra Leapmotor e Stellantis rappresenta un grande passo in avanti per contribuire ad affrontare l’urgente problema del riscaldamento globale attraverso modelli BEV all’avanguardia, in grado di competere con i brand cinesi nei mercati chiave di tutto il mondo. Senza contare che Stellantis intende sfruttare l’ecosistema EV di Leapmotor in Cina, altamente innovativo ed efficiente in termini di costi, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi chiave di elettrificazione fissati nel piano strategico Dare Forward 2030, rimanendo aperta a esplorare ulteriori sinergie con il proprio partner.

Del resto, l’offerta di veicoli elettrici di Leapmotor International è complementare all’attuale tecnologia e al portafoglio dei 14 brand iconici di Stellantis e garantisce ai clienti più soluzioni di mobilità economicamente accessibili. Potendo contare sui canali di distribuzione di Stellantis, quindi, Leapmotor International punta a incrementare il numero di punti vendita di veicoli Leapmotor arrivando complessivamente a 350 punti vendita entro la fine del 2024. Inoltre, nei prossimi tre anni è in programma la commercializzazione di almeno un modello l’anno. I primi mercati europei coinvolti sono Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito, che utilizzano la capillare rete di vendita di Stellantis e il supporto di Brand Manager dedicati. Dal quarto trimestre del 2024 le operazioni commerciali di Leapmotor verranno estese anche al Medio Oriente & Africa (Israele e territori d’oltremare francesi), Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia) e infine al Sud America (Brasile e Cile).