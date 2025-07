Quei costi nascosti fra prelievi Atm, carta di credito e contactless: quale conviene e a chi

Roma, 28 luglio 2025 – Nell'era della digitalizzazione, la gestione del denaro si divide tra la comodità dei pagamenti elettronici e la persistenza del contante. Ma quali sono i costi nascosti dietro queste scelte quotidiane? Navigare il mondo delle commissioni, sia per i prelievi Atm che per i pagamenti digitali, è fondamentale per una gestione consapevole del proprio denaro.

Prelievi Atm: attenzione ai costi nascosti

Prelevare contante dal Bancomat, un gesto così comune, può nascondere costi inaspettati. La commissione media per un prelievo Atm varia significativamente a seconda della banca e se si utilizza un Bancomat della propria rete o di un altro istituto. Prelievi presso la propria banca: generalmente gratuiti o con costi minimi (spesso entro 0,50 euro) se si preleva presso gli sportelli della propria banca. Prelievi presso altre banche (stesso circuito, es. Bancomat o Cirrus/Maestro): le commissioni possono oscillare tra 1,50 e 2,50 euro. Alcune banche, soprattutto quelle online, offrono un numero limitato di prelievi gratuiti anche fuori rete. Prelievi da sportelli esteri o altri circuiti: qui i costi lievitano. Per prelievi fuori dall'Italia o da circuiti diversi (es. Visa, Mastercard non Bancomat), la commissione può superare i 3-5 euro, a cui si può aggiungere una percentuale sull'importo prelevato (spesso l'1-2%). Secondo dati di Banca d'Italia del 2023, la commissione media per un prelievo da Atm di altra banca in Italia si attestava intorno a 1,80 euro. Tuttavia, si assiste a una crescente disparità, con alcune banche che applicano costi più elevati per scoraggiare l'uso di contante a favore dei pagamenti digitali.

Pagamenti digitali: il costo a carico dell'esercente

I pagamenti digitali – carte di credito, debito, smartphone, smartwatch – sono ormai onnipresenti. Per il consumatore, l'uso di questi strumenti è quasi sempre gratuito (salvo costi di gestione della carta annuali o legati a specifici servizi bancari). Le commissioni, in questo caso, gravano sull'esercente, che paga una percentuale o un fisso per ogni transazione. Le differenze nelle commissioni a carico dell'esercente sono significative e dipendono da vari fattori: le carte di debito (Bancomat) hanno commissioni inferiori (spesso tra 0,5% e 1,5%) rispetto alle carte di credito (che possono variare dall'1% al 3%). Le carte ‘premium’ o quelle utilizzate per transazioni internazionali possono avere commissioni più elevate. I circuiti come PagoBancomat tendono ad avere commissioni più basse rispetto a Visa o Mastercard, soprattutto per le transazioni di piccolo importo.

Maggiore è il volume di transazioni, minori sono le commissioni che le banche o i gestori di Pos possono offrire. Esistono commissioni percentuali, fisse per transazione, o un mix delle due. Alcuni gestori offrono pacchetti con un canone fisso mensile che include un certo numero di transazioni. Servizi come Satispay, PayPal o altri sistemi di pagamento basati su QR code spesso offrono commissioni competitive, talvolta con un fisso per transazioni superiori a una certa soglia e gratuito per importi inferiori. Per esempio, Satispay applica una commissione di 0,20 euro solo per pagamenti superiori a 10 euro, rendendolo molto vantaggioso per i micro-pagamenti. Secondo l'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2023 la commissione media per transazioni con carta di debito si attestava intorno allo 0,7-0,9%, mentre per le carte di credito si aggirava intorno all'1,5-1,8%. Le transazioni contactless, pur essendo sempre più diffuse (hanno superato il 60% delle transazioni fisiche nel 2023), non presentano differenze significative di commissione rispetto alle transazioni "chip e Pin".

Le novità dal 2026 per gli esercenti

Gli operatori che gestiscono i sistemi di pagamento digitali, inviano in automatico ogni giorno informazioni utili all’Agenzia delle Entrate per poter effettuare dei controlli, come il numero delle transazioni e l’importo delle stesse. L’omessa comunicazione comporta sanzioni che dallo scorso anno sono state elevate sino a 15mila euro. Dall’1 gennaio 2026 il provvedimento del 21 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha riscritto le istruzioni da seguire. In pratica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, occorrerà inviare mensilmente un set di dati tra cui: il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva dell’esercente; l’identificativo univoco del Pos attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica; la tipologia di strumento utilizzato (fisico o virtuale); la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento; la data contabile delle transazioni elettroniche; l’importo complessivo e il numero complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente. In base al tipo di omissione nell'invio, si applicheranno sanzioni che vanno dai 1.500 ai 15mila euro.