Ferrari, analisti delusi: la Borsa brucia 9 miliardi

Torino, 31 luglio 2025 – La Ferrari è ottimista sulle previsioni finanziarie 2025 perché è convinta che l’impatto dei dazi americani sarà contenuto, ma i risultati trimestrali, nonostante la leggera crescita, deludono Piazza Affari: il titolo crolla e chiude con un calo dell’11,65% a 385,3 euro, bruciando oltre 9 miliardi di euro di capitalizzazione di Borsa. Non commenta l’ad Benedetto Vigna: “Non lo facciamo mai. Abbiamo presentato risultati di tutto rispetto e anche una visione sull’anno in un contesto non chiaro. Andiamo avanti sulla nostra strada”, afferma.

Il secondo trimestre si è chiuso con ricavi netti pari a 1,787 miliardi, in crescita del 4,4% rispetto all’anno precedente, 3.494 consegne, praticamente invariate, utile operativo a 552 milioni (+8,1%), utile netto pari a 425 milioni (+3%). Il rischio di una riduzione dei margini percentuali di 50 punti base, evidenziato il 27 marzo dopo l’introduzione di dazi più elevati sulle auto, “è stato rimosso – spiega Vigna – in seguito al recente accordo su livelli inferiori raggiunto tra gli Stati Uniti e la Ue, e all’attesa di minori costi industriali nella seconda parte dell’anno rispetto alle attese inziali”.

Vigna dice che “l’order book arriva fino a inizio 2027” e che i nuovi modelli hanno avuto “un’ottima accoglienza”. Rispettata la tabella di marcia: il piano 2023-2026 prevedeva 15 lanci, entro quest’anno saranno 14 e l’ultimo arriverà nel 2026. Nessun ritardo sull’elettrica, che sarà svelata a partire dal Capital Markets Day di ottobre, “mai parlato di una seconda”.

Negli Usa per ora la casa di Maranello va avanti con la politica varata quando i dazi erano al 27,5%, i prezzi saranno abbassati quando entreranno in vigore quelli al 15%. Ferrari completerà il programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro annunciato durante il Capital Markets Day del 2022 con un’ottava tranche di valore fino a 360 milioni con inizio il 22 agosto e termine entro il 18 dicembre 2025.