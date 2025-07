Furto di veicoli in aumento: quali sono le auto e i Suv più rubati

Roma, 31 luglio 2025 – E’ uno dei business criminali che non conosce crisi: il furto di veicoli. Per quanto riguarda le auto, l’aumento rispetto al 2023 è stato del 6%, mentre quello che è al centro dell’attenzione di bande criminali e di clan è il furto dei mezzi commerciali, cresciuto nel 2024 del 112%. I dati, che parlano complessivamente di una crescita del 3% dei veicoli circolanti in Italia, arrivano dal ‘Dossier sui Furti di veicoli 2025’, elaborato dalla LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp. I dati sono stati forniti dal Ministero dell’Interno.

I dati del Dossier LoJack Italia

Lo scorso anno si è registrata una nuova crescita dei furti di veicoli (+3%), passati da 131.679 a 136.201 unità. Una crescita che ha interessato, con differente intensità, tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei Suv, in leggera contrazione (-2%). Ad aumentare in modo più deciso sono state le sottrazioni di auto (+6%) e quelle di veicoli commerciali, addirittura più che raddoppiate. Nel complesso, i furti di “quattro ruote” (auto/Suv/Van) sono tornati a superare la soglia delle 100mila unità, cosa che non accadeva dal 2018 a testimonianza di un’articolazione di questo business criminale che vede in prima fila le organizzazioni criminali nazionali e internazionali, sempre più interessate a gestire traffici illeciti di veicoli o delle loro componenti. Le principali mete di questa preziosa refurtiva, rapidamente disassemblata di solito nelle 24 ore successive al furto, restano le direttrici balcaniche dell’Est Europa oppure il Nord Africa e il Medio Oriente. A fronte di un aumento generalizzato dei furti, resta stabile il tasso di ritrovamento dei mezzi sottratti, al 45%. Lo scorso anno ne sono stati ritrovati più di 60mila, mentre di oltre 75mila si sono perse le tracce. Analizzando i report degli ultimi 12 anni, i dati appaiono tutt’altro che confortanti: dal 2003 al 2024 oltre 1 milione 685mila veicoli sono stati rubati in Italia e 1 milione sono spariti nel nulla.

L’auto e il Suv più ambiti? Fiat Panda e Jeep Renegade

Le autovetture rappresentano oltre la metà del totale furti di veicoli (il 56%). Nella classifica dei modelli di vetture più rubati si registra il primato assoluto della Fiat Panda con 13.311 sottrazioni (quasi 1 auto rubata su 5 è una Panda), seguita a distanza dalla Fiat 500 (5.254), dalla Lancia Ypsilon (5.048) e dalla Fiat Punto (4.295) e il sorpasso operato dalla Alfa Romeo Giulietta (3.606), che approda al quinto posto, a scapito della FiatT 500 L (3.452). Chiudono la top ten delle auto più attenzionate dai ladri la Smart Fortwo (2.150), la Citroen C3 (1.917), la Volkswagen Golf (1.608) e la new entry Ford Fiesta (1.496). Quasi 6 sottrazioni su 10 interessano queste vetture nel nostro Paese. Un dato interessate riguarda le percentuali di recupero che risultano decisamente più alte per le prime 3 auto più rubate, rispettivamente al 54%, 53% e 55%, per poi scendere sotto il 40% per tutte le altre ad eccezione dei modelli Giulietta e 500 L, ritrovate rispettivamente nel 63% e 68% dei casi. La Jeep Renegade, con 2.192 furti, ha superato seppure di poco la Fiat 500X (2.168 unità sottratte nel 2024). In oltre 1 caso su 5 il furto di un Suv riguarda uno di questi due modelli. Ha subito un deciso aumento di sottrazioni anche la Range Rover Evoque con ben 1.634 episodi. A distanza di sicurezza chiudono questa speciale graduatoria altri due modelli da sempre attenzionati dai ladri: la Jeep Compass (748) e la Peugeot 3008 (737). Rispetto alle autovetture i Suv registrano una percentuale media di recupero più bassa, ferma al 41%. In 6 casi su 10, dopo il furto si perdono le tracce del mezzo.

In 5 regioni il 78% dei furti

In testa alla classifica delle Regioni meno sicure, nonostante un leggero calo (-3%) si conferma la Campania (31.428 furti), seguita dal Lazio con 24.153 modelli sottratti, dalla Sicilia (19.622, entrambe in crescita del 5%), dalla Puglia (16.013) e dalla Lombardia (14.694). Tra le aree che hanno registrato un maggiore sviluppo del fenomeno la Toscana (4.206 casi e +10% vs 2023) e l’Emilia-Romagna (4.042 e +16% vs anno precedente). Campania e Lazio restano anche le Regioni in cui le probabilità di recuperare il veicolo sottratto sono più basse, al 36%, in quasi 2 casi su 3 il proprietario deve rassegnarsi a non rivedere più il suo veicolo. In Sicilia e Puglia le percentuali di ritrovamento salgono al 50% e addirittura al 65% in Toscana. La categoria di veicoli che nel 2024 ha conosciuto un vero e proprio boom di furti è quella dei mezzi commerciali con ben 1.310 episodi, +112% rispetto ai 619 casi dell’anno precedente. Un vero e proprio cambio di passo nelle strategie criminali, che sembrano avere preso di mira in maniera sistematica questi mezzi, come testimonia anche il contestuale calo della percentuale di recuperi dal 50% del 2023 al 41% dello scorso anno. Le Regioni in cui ne sono stati rubati il maggior numero sono state la Sicilia (223) e il Lazio (197). Passando ai modelli più attrattivi per i ladri, il brand Iveco, con 948 sottrazioni e il 72% del totale furti in questa categoria, detiene la leadership incontrastata.