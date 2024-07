Trenord, già 157 assunti nel 2024. E cerca altro personale: come candidarsi

Milano, 23 luglio 2024 – Non si ferma la campagna assunzioni di Trenord. Nel primo semestre di questo 2024, l’azienda ferroviaria lombarda ha fatto entrare nel proprio organico ben 157 professionisti – di cui 83 persone under 30, dove una persona su tre è donna –, raggiungendo in totale quota 4.781 dipendenti in totale. Numeri positivi e che superano il numero di assunzioni registrate nello stesso periodo nel 2023. E per chi fosse interessato a inviare candidatura, c’è ancora opportunità.

Gli ambiti di lavoro

Il 57% dei nuovi assunti è entrato in Trenord per lavorare a bordo treno, come capotreno, macchinista e manovratore. I restanti ingressi riguardano invece le altre aree di competenza, come Manutenzione, Commerciale, Assistenza, IT e Data Management, e Supply Chain.

La formazione

Prima di iniziare a lavorare, per i nuovi colleghi è previsto un percorso di Formazione e Onboarding ideato da Trenord. L’obiettivo dell’azienda è quello di dare alle nuove risorse tutte le competenze specifiche e trasversali necessarie per ricoprire al meglio il ruolo. Non solo, ma d’altro canto per Trenord è fondamentale far conoscere ai propri professionisti non solo la propria area operativa, ma anche le altre direzioni, i progetti strategici e il contesto della mobilità locale, per un inserimento più strutturato ed efficace.

Come inviare candidature

Tutte le opportunità professionali sono pubblicate nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito di Trenord (https://www.trenord.it/lavora-con-noi/).

Cercasi addetto/a biglietteria

Ad esempio, fino alle 23:59 di stasera, 23 luglio, è possibile candidarsi per diventare Sales & Customer Service Assistant, entrando nel team di addetti alla vendita di biglietti e servizi Trenord in biglietteria. Per questo ruolo, è previsto un percorso formativo di circa 5 settimane.

Ecco i requisiti: - Diploma o Laurea - Esperienza maturata nel ruolo e/o complessiva di 2 anni in ambienti con contatto diretto con il cliente (meglio ancora se in realtà di franchising nel settore turismo e servizi) - Conoscenza del pacchetto Office - Conoscenza livello B2 della lingua inglese (seconda lingua europea o extra europea viene considerata come plus) - Disponibilità a lavorare con turnazione 5 giorni su 7 da lunedì a domenica, nella fascia oraria 5:30-21:30 per un totale di 38 ore settimanali - Disponibilità a lavorare presso le stazioni di tutto il territorio della Lombardia e alla mobilità tra sedi di lavoro.

Si può inviare la propria candidatura su questo sito: https://api.cving.com/v1/job-offers/id/5188669/