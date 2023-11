The Circle cresce e mette nel mirino 30 assunzioni

THE CIRCLE continua a far registrare trend di crescita considerevoli e oggi possiede il più grande impianto acquaponico d’Europa, esteso su 5.000 metri quadrati. Varietà di piante ed erbe di altissima qualità e pregiate, pesti, oli e sali aromatizzati hanno attirato l’attenzione di alcuni dei maggiori player del settore ristorazione. The Circle ha in programma l’apertura di tre nuovi impianti, una campagna di assunzioni e l’orientamento dell’attività verso un consolidamento in Italia per poi dedicarsi allo sbarco all’estero. Le sedi dei nuovi impianti saranno Milano, Roma e L’Aquila. Grazie ai nuovi impianti, The Circle incrementerà la propria capacità produttiva, raggiungendo così gli oltre 12.000 mq per la coltivazione di insalata ed erbe aromatiche destinate alla ristorazione: in questo modo riuscirà a coprire tutto il Centro Italia e, successivamente, anche il Nord.

In aggiunta, per giugno 2024 è in progetto la messa a punto del primo impianto di trasformazione biomimetico d’Italia, con sede in Abruzzo. Il nuovo sito produttivo permetterà di simulare i cicli della natura con il solo uso di risorse presenti e generate dal sistema produttivo, che si alimenterà dell’energia solare e di quella termica prodotta dai macchinari: The Circle riuscirà così a produrre pesti, oli e sali aromatizzati di origine acquaponica, garantendo un impatto ambientale nullo. Inoltre, altamente tecnologizzato, l’impianto si servirà della blockchain per tracciare l’intera filiera produttiva sino alla vendita dei trasformati all’interno della GDO italiana.

Una crescita che richiama forza lavoro: entro i prossimi due anni l’azienda prevede l’inserimento di circa 30 risorse, da allocare principalmente negli stabilimenti di Roma e di Milano. Le candidature già attive possono essere consultate sul portale www.thecircle.globallavora-con-noi

"Non possiamo che essere orgogliosi e felici dei risultati raggiunti nell’ultimo periodo. Li consideriamo, però, solo il punto di partenza – commenta Thomas Marino (nella foto), co-founder e Cmo di The Circle – Dedicheremo i prossimi mesi di attività a ottimizzare le risorse che siamo riusciti a ottenere grazie al finanziamento e al successivo round: il nostro impegno non sarà rivolto solamente al potenziamento e all’ampliamento degli impianti, proprio perché quello che desideriamo è portare la distribuzione oltre i confini europei. L’obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere entro la fine del 2025 è una struttura produttiva più ampia, che possa contare su nuova forza lavoro, ma anche l’affermazione della presenza di The Circle nel contesto distributivo nazionale e poi internazionale".

Vittorio Bellagamba