Storie di aziende di successo. Ora c’è il podcast

SOLO IL 10% degli imprenditori italiani ha meno di 35 anni. Per contrastare questa tendenza il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali di Torino, nell’anno in cui la città è Capitale Italiana della Cultura d’Impresa ha deciso di creare una miniserie di 5 podcast, ognuno dedicato alla storia di un imprenditore di successo. In Italia, dal 2011 ad oggi, mancano all’appello 165mila imprese giovanili, con il tasso di imprenditoria giovanile che si è complessivamente ridotto del 2,9%. Le imprese giovanili (ossia le aziende con la maggioranza dei titolari o soci con meno di 35 anni) rilevate da Infocamere-Unioncamere sono 522mila 088 al 31 dicembre 2022, con riduzioni rilevanti rispetto agli anni precedenti: -15mila 829 sul 2021 (-3,4%) e ben -38mila 793 sul 2019 (-9,9%).

Il motivo di questa crisi di vocazione imprenditoriale giovanile si può attribuire anche alla scarsa conoscenza delle opportunità che sono riservate ai giovani, in un contesto dove invece l’Italia offre terreno fertile per l’innovazione e la creatività, qualità proprie dei giovani ed essenziali per fare imprenditoria. Digitalizzazione crescente, attenzione al cambiamento climatico, necessità di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e gastronomico nazionale, expertise decennale in ambito industriale – in particolare a Torino e in Piemonte – rappresentano gli ambiti di intervento, tra tradizione e modernità.

"Le startup innovative vanno ben oltre la loro importanza economica, seppur rilevante, perché rappresentano in termini di valore della produzione 2,6 miliardi di euro nel 2022 e occupano 23,800 lavoratori ma anche per il loro valore sociale - sottolinea Barbara Graffino (nella foto sopra a sinistra), presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali Torino - Si pongono come laboratori di idee imprenditoriali costituendo terreno fertile per l’innovazione. Occorre continuare a promuovere politiche ed iniziative per l’impresa in ottica di visione strategica e competitività del paese. Investire nelle startup innovative significa scommettere sul futuro del paese". È nata con lo spirito di dare degli esempi ai giovani sul modo giusto di fare impresa la miniserie Podcast ‘CEO Insights – 5 Storie d’Impresa’, pensata perché il podcasting è una modalità di comunicazione sempre più diffusa, inclusiva, condivisibile e apprezzata in particolare dai giovani.

La serie, realizzata da Will Media, ha come protagonisti 5 imprenditrici e imprenditori associati ad altrettante tematiche del ‘fare impresa’ oggi come: Marco Lavazza (Lavazza) ha affrontato il tema dell’imprenditoria familiare, Jose Rallo (Donna Fugata) l’imprenditoria femminile, Luca Ferrari (Bending Spoon) i nuovi modelli di business, Stefano Buono (Newcleo) l’innovazione, Danila di Stefano (Uno Bravo) l’innovazione.