Al via la selezione per 470 addetti alla riscossione

L’AGENZIA DELLE ENTRATE e della Riscossione ha emesso un avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti riscossione da inquadrare nella 3 area 1° livello (livello retributivo inserimento professionale). Gli interessati possono vedere l’avviso sul portale del reclutamento InPa, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche solo ’Ente’), www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nell’apposita sottosezione "Selezione del personale" di Amministrazione Trasparente. La figura professionale richiesta per i 470 posti messi a disposizione è quella prevista nel profilo ’addetto alla riscossione’: svolge attività caratterizzate da contributi professionali operativi di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo e compie attività istituzionali in materia di riscossione finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione da parte degli Enti impositori, nel rispetto delle prescrizioni normative in essere. Le attività, che sono rese con la supervisione del responsabile della struttura di assegnazione, richiedono l’uso di sistemi informatici e il rispetto di procedure standardizzate di Agenzia delle entrate-Riscossione e possono prevedere il relativo svolgimento anche presso luoghi esterni alle sedi dell’Ente e, ove necessario, con delega innanzi alle autorità preposte.

Rientrano nelle attività: le procedure di notifica e di riscossione cautelari ed esecutive, i servizi erogati ai contribuenti in modalità telematica o presso gli sportelli, le attività amministrative di riscossione e di servizio agli enti, le attività di gestione del contenzioso della riscossione. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’addetto di riscossione svolge attività di ricezione e gestione di istanze dei contribuenti, di analisi di atti con verifica della correttezza dei documenti presentati, di gestione e rendicontazione dei pagamenti, di aggiornamento delle banche dati relative alle attività di riscossione, di ricezione e gestione degli atti inerenti al contenzioso della riscossione, di assistenza e consulenza ai contribuenti nel novero dei livelli di qualità richiesti.

Alcuni dei requisiti obbligatori per la partecipazione sono i seguenti: cittadinanza italiana o di uno degli stati membri Ue ovvero la disponibilità del diritto di soggiorno; pieno godimento dei diritti civili e politici riferito al Paese di cittadinanza; non essere stati licenziati per giusta causa dall’Ente o dalle società nello stesso confluite e non aver tenuto altri comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione. Non è richiesta specifica esperienza professionale nel settore della riscossione tributi.