Greentire assume assistenti negli uffici

LO SVILUPPO di Greentire si concretizza anche con un aumento dei livelli occupazionali. Greentire è una società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro. Per conto dei propri soci organizza la raccolta, il trasporto, il trattamento e l’avvio a recupero dei Pfu (Pneumatici fuori uso). La società ha finalità consortile, con scopo mutualistico, con esclusione di ogni tipo di lucro soggettivo, e agisce per la raccolta e gestione dei pneumatici fuori uso, al fine di ottimizzarne il recupero, prevenire la formazione e proteggere l’ambiente.

La società consortile, con riguardo ai pneumatici fuori uso, può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; effettuare, nell’interesse delle diverse categorie, operazioni di studio e ricerca in ordine: alla possibilità di sviluppo dei nuovi prodotti derivati da Pfu; alle possibilità di evoluzione e di modifica degli attuali processi di recupero e riciclo; alle possibilità di supportare lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti. L’azienda per la sede di Agrate Brianza ha avviato una selezione per l’assunzione di assistente uffici di presidenza. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a [email protected]. Il/la candidato/a dovrà svolgere la seguente attività: organizzazione eventi/fiere/incontri istituzionali e cura nei rapporti con gli stakeholder; assistenza al responsabile amministrativo (predisposizione fatturazione attiva e passiva); back office operativo: inserimento anagrafiche e utilizzo del sistema gestionale interno; assistenza al responsabile della compliance normativa; reportistica delle attività.

L’inquadramento offerto è quello previsto dal Ccnl commercio a tempo pieno e contratto a tempo indeterminato (8 ore lavorative al giorno per 5 giorni settimanali). Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: esperienza minima nelle attività previste; senso di responsabilità, capacità organizzative, forte attenzione ai dettagli e precisione nella redazione e presentazione di report delle attività; essere disponibile a eventuali trasferte (uno o due all’anno per pochi giorni); avere una buona conoscenza del pacchetto Office.

V. B.