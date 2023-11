Sportello lavoro

QUIMMO, IMMOTECH del Gruppo illimity per l’intermediazione digitale di immobili, selezionerà cento agenti immobiliari. Sono in corso le selezioni per trovare, nei prossimi sei mesi, i prifili professionali richiesti. Tra i requisiti, essere aperti al cambiamento e all’innovazione e desiderosi di evolvere per operare a 360° nel mercato unico immobiliare. Quimmo intende sviluppare una rete di persone che operino in esclusiva e alle quali riconoscere un’area di protezione con l’obiettivo, in cinque anni, di aggiungere una copertura capillare del territorio nazionale con un professionista ogni 30-50 mila abitanti. Gli agenti, una volta superato il processo di selezione, verranno accolti con tre giorni di bootcamp negli uffici milanesi di illimity e inizieranno poi, insieme al team dei Quimmo Real Estate Manager, la formazione attraverso un percorso professionale qualificato.

Quimmo Academy, prima scuola in Italia dedicata all’alta formazione continuativa dei suoi agenti immobiliari, i Quimmo Real Estate Manager ("Qrem"), prevede un programma completo e continuativo che combina la formazione diretta online per un minimo di otto ore mensili a cura di docenti provenienti dal management del Gruppo illimity e di Quimmo, oltre che da professionisti esterni, con la possibilità di ottenere certificazioni di eccellenza in collaborazione con enti terzi. Da un lato, vengono proposte materie fondamentali per un agente immobiliare – da "Comunicazione e Negoziazione" per migliorare le proprie doti comunicative, a "Catasto e Urbanistica" per la comprensione delle leggi, fino al "Mindset Immobiliare", per sviluppare la giusta mentalità per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il mercato immobiliare unico offre – dall’altro, su base volontaria, i Qrem possono accedere a percorsi per ottenere certificazioni e specializzarsi in specifiche aree, come "Valutazione Immobiliare", "Mondo Judicial", "Immobili di Prestigio", Commercial Real Estate, Residential Real Estate.

I Qrem hanno anche la possibilità di acquisire nuove competenze digitali connesse all’adozione di sistemi di intelligenza artificiale beneficiando, quindi, di far parte di una realtà in continua evoluzione, ad alto tasso e vocazione tecnologica come Quimmo, che offre loro soluzioni innovative per la compravendita degli immobili. Alessandro Bianchi (foto in alto), Head of Qrem Network e responsabile dell’Academy, spiega: "Vogliamo contribuire alla formazione dell’agente immobiliare ‘aumentato’ di ultima generazione, che sappia padroneggiare i processi digitali di gestione degli immobili e abbia una serie di competenze di eccellenza, tecniche di mercato e conoscenze trasversali necessarie per coprire tutte le asset class che compongono il mercato immobiliare unico. Creeremo, inoltre, delle video pillole informative da condividere sui nostri canali social con l’obiettivo di contribuire attivamente alla professionalizzazione del settore".