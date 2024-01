Carglass è uno dei marchi del Gruppo Belron, il leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei cristalli per auto guidata dal ceo Carlo Brito (in foto). Belron è presente con i suoi brand in 34 paesi nei 5 continenti e conta 2.400 centri di assistenza, 9.900 unità di servizio mobile

e più di 29.000 dipendenti.