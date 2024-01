Selezione per esperti di lusso e fashion

ARAD DIGITAL, È UNA BOUTIQUE di consulenza che aiuta le aziende ad aumentare la propria competitività, grazie alla definizione della strategia più adeguata al proprio scenario operativo, chiude il 2023 con + 20% rispetto al 2022. Una crescita che si riconferma costante dal proprio lancio nel 2020 e che posiziona AradDigital tra i protagonisti di riferimento in Italia per la definizione della strategia omnicanale per il mercato Retail, in particolare Luxury & Fashion. L’azienda, che affianca le imprese in ogni fase di sviluppo del proprio business digitale e omnicanale, dalla progettazione fino all’ottimizzazione delle performance, attraverso l’uso di avanzati strumenti analitici, quest’anno ha stretto un’importante partnership strategica con Gellify, Innovation Factory internazionale che supporta le aziende nei processi di innovazione.

L’obiettivo è quello di offrire un servizio ancora più personalizzato e completo, grazie a esperti di settore e tecnologie all’avanguardia, valorizzando al tempo stesso il proprio ecosistema e generando un impatto effettivo e positivo sull’operatività giornaliera delle rispettive aziende clienti. Oggi, AradDigital ha sedi a Bologna, Milano e Padova, conta sulla collaborazione di oltre 90 aziende e un team di 35 persone tra dipendenti e collaboratori, che punta ad ampliare, aprendo nuove posizioni lavorative: Manager, Consultant, Project Manager, E-commerce Marketplace Specialist e UI/UX Specialist. Il programma di assunzioni avviato da Arad Digital per la sede di Bologna e Milano con possibilità di smart working che varia a seconda del livello aziendale. I candidati saranno inseriti all’interno di un team multiculturale, giovane, affiatato e dinamico, in cui le persone sono messe al primo posto e dove viene dato valore ad ogni idea e spunto di riflessione.

"Entrare a far parte del team di Arad Digital significa contribuire in prima persona all’innovazione di grandi aziende e startup, attraverso le potenzialità che le tecnologie offrono e l’applicazione di nuovi modelli di vendita e strategie multicanale" commenta Maria Laura Albini, partner di Arad Digital. È possibile inviare la propria candidatura per il profilo desiderato attraverso la sezione “careers“ sul sito di AradDigital.

v. b.