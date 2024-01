Parlate estone o malese?. In Italia si guadagna di più

POLIGLOTTA e superpagato. È l’identikit di chi parla estone, vietnamita, indonesiano o malese, che in Italia guadagna in media 60mila euro all’anno, quasi il doppio dello stipendio medio (31.530 euro). A seguire il coreano (56.180 euro), il mandarino (54mila euro), il lussemburghese (53.645 euro) e il ceco (48.857 euro). E’ quanto risulta da uno studio di Preply, la piattaforma di e-learning per lezioni private online, che ha analizzato quasi 500mila annunci di lavoro in Italia per determinare quali idiomi possono far guadagnare più soldi ai multilinguisti e dove il loro talento è più richiesto. La ricerca ha anche esaminato quali sono le lingue più ricercate dai datori di lavoro in Italia. L’inglese è in cima alla lista, con 86.785 posti di lavoro vacanti in Italia che ne richiedono la conoscenza ai candidati. Tuttavia, l’inglese è solo l’ottava lingua più pagata in Italia, con uno stipendio medio di 44.081 euro, anche se questo è ancora significativamente più alto dello stipendio medio in Italia. Al secondo posto c’è il tedesco, con 21.350 offerte di lavoro, seguito dal francese (13.493) e dallo spagnolo (10.142). A completare la top five c’è il coreano, con 6.700 offerte che richiedono ai candidati di parlarlo e di comprenderlo.

Per coloro che desiderano spingersi più lontano, la ricerca ha anche esplorato quali città globali offrono lo stipendio più alto per i lavoratori di lingua italiana. Secondo la ricerca, gli italiani (o coloro che parlano italiano) dovrebbero andare negli Stati Uniti se vogliono guadagnare molto di più che in patria. Seattle si aggiudica il titolo di città più redditizia per gli italofoni, con uno stipendio medio annuo di 84.193 euro, ovvero quasi tre volte lo stipendio medio in Italia. Los Angeles è al secondo posto, con uno stipendio medio di 73.152 euro, seguita dalle città spagnole di Alicante (72.160 euro) e Madrid (63.946 euro) e dall’americana Boston, con uno stipendio medio annuo di 61.925 euro.

Lo studio mette in evidenza anche quali città nel mondo registrano la più alta domanda di persone di lingua italiana nel mercato del lavoro. Al primo posto c’è Londra, con 2.545 posti che richiedono candidati che sappiano parlare italiano come seconda lingua. Tuttavia, gli italiani guadagnano solo circa 35.846 euro nella capitale del Regno Unito, ovvero appena quattromila euro in più rispetto allo stipendio medio in Italia. New York è la seconda città con la domanda più alta di italiani, con 969 posti di lavoro vacanti, seguita da Parigi (800), Monaco (337) e Orlando (300).

"Imparare una seconda lingua può aumentare significativamente le opportunità di carriera – commenta Lyvia Johnson, esperta linguista di Preply – Non solo conoscere un’altra lingua può migliorare la capacità di comunicazione e favorire la comprensione culturale, ma gli individui multilingue spesso possiedono elevate capacità di risoluzione dei problemi e una migliore memoria. La conoscenza della doppia lingua migliora anche le prestazioni in ambienti multilinguistici e consente flessibilità per ruoli aziendali che richiedono trasferimenti o viaggi".