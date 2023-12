Nuove opportunità a Risparmio Casa

IL PIANO DI SVILUPPO di Risparmio Casa è accompagnato anche da un importante programma di assunzioni. L’azienda è alla ricerca di store manager e addetti alle vendite. L’obiettivo della posizione dello store manager è garantire la puntuale attuazione delle strategie commerciali da parte del personale del punto vendita, orientandone gli sforzi e i comportamenti verso il raggiungimento degli obiettivi di vendita e perseguendo la massima soddisfazione dei clienti; la risorsa dovrà inoltre garantire l’efficace ed efficiente gestione del personale, assicurando il costante raggiungimento degli obiettivi di fatturato.

Dopo un periodo di formazione in affiancamento su un negozio "scuola", gestirà autonomamente le seguenti attività: gestione del punto vendita e del personale di negozio; pianificazione turni; gestione ordini; allestimento del punto vendita; rifornimento del negozio, caricoscarico e controllo delle merci; operazioni di cassa operazioni di apertura e chiusura del punto vendita. Per quanto riguarda la figura di addetto alle vendite le risorse saranno inserite in un contesto dinamico, collaboreranno con il consegnatario responsabile di punto vendita rispetto a: garantire la completezza dell’assortimento, dell’ordine e della pulizia del proprio reparto; effettuare la "spunta delle merci" attraverso l’utilizzo degli appositi terminali; supervisionare il processo di posizionamento sullo scaffale di vendita della merce scaricata, nel rispetto delle direttive fornite dalla Direzione commerciale; segnalare al consegnatario responsabile di punto vendita la presenza di merci difettose o utilizzate internamente nonché eventuali furti ed effettuare operazioni di cassa; posizionare i frontalini prezzo sugli scaffali di vendita e la cartellonistica sulle cataste.

Oggi Risparmio Casa conta 152 punti vendita, quasi 260 mila metri quadri di superficie di vendita e 84.700 metri quadri di superficie logistica, una forza lavoro da più di 2.500 persone (+33%) e oltre 7 milioni di clienti serviti ogni anno. La catena ha chiuso il 2022 con un fatturato cresciuto dell’11,25%, pari a 790,8 milioni di euro e un Ebitda pari a 58 milioni. Per avere maggiori informazioni sulle opportunità occupazionali inviare il proprio curriculum collegandosi al sito www.https:www.risparmiocasa.comle-nostre-persone

Vittorio Bellagamba