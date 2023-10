Metalmeccanica, logistica e Tlc cercano addetti

HUMANGEST nasce come Agenzia per il Lavoro diversa da tutte le altre, basata sul valore del capitale umano e su un approccio di consulenza "tailor-made" che vuole venire incontro alle reali esigenze di ogni impresa e candidato. In pochi anni l’azienda è riuscita ad accreditarsi e a conoscere una crescita importante riuscendo ad analizzare e anticipare le tendenze e le abitudini socioeconomiche dei territori. Il Gruppo SGB Humangest è attualmente presente in Italia e in Europa con un network di oltre 90 filiali, conta più di 2.000 aziende clienti e inserisce nel mercato del lavoro circa 10.000 persone ogni mese, con contratti a tempo determinato e indeterminato. Attualmente le posizioni aperte sono circa 2.500 su tutto il territorio nazionale. "La nostra azienda – spiega l’ad Gianluca Zelli (nella foto)– si sta sviluppando sia su linee orizzontali che verticali sia in Italia che all’estero. Attualmente abbiamo sessanta filiali in tutta Italia e una radicata presenza all’estero nell’area dei Balcani. SGB Humangest ha di recente perfezionato due acquisizioni: un accordo con la società Corsi & Partners, boutique firm specializzata nell’Head Hunting dal 2011, per l’acquisizione del 33% della società entrando così nel segmento della ricerca di profili di Middle Management e in quello dell’Executive Search, un ambito in cui fino a questo momento non operava e, a settembre 2022, l’acquisizione del 100% Employerland, startup romana che offre servizi e soluzioni di gamification per il mondo del lavoro nei processi di talent acquisition, formazione e on boarding, con l’obiettivo di portare innovazione e digitalizzazione nel mondo HR. Stiamo valutando inoltre alcuni dossier per eventuali altre acquisizioni".

Quali sono i principali settori che stanno richiedendo manodopera?

"I principali settori che stanno trainando l’occupazione al momento sono: Logistica e Trasporti, Metalmeccanica, Servizi di Sicurezza, GDOCommercio Terziario, Tlc. In Emilia Romagna le posizioni aperte riguardano principalmente i settori della logistica e dei trasporti, oltre al settore metalmeccanica, con l’inserimento di almeno 200 persone entro ottobre. Per la Lombardia e per la Toscana, sono ricercati rispettivamente circa 250 e 150 profili, ancora con inserimento entro ottobre. Sulla base delle analisi compiute dal nostro osservatorio emerge un incremento generale nell’offerta di lavoro, principalmente nell’ultimo trimestre e con un particolare focus per quel che riguarda il settore della logistica".

Qual è la vostra "ricetta" per rendere il lavoro più sostenibile?

"Sul tema della sostenibilità siamo impegnati da sempre. Il nostro gruppo ha sviluppato e propone tanti progetti di welfare. Diamo attuazione a diverse iniziative finalizzate a formare e ricollocare le persone che hanno difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. A questo proposito, tutte le operazioni del Gruppo SGB Humangest si inseriscono infatti in un percorso più ampio, volto non solo ad aumentare il perimetro dei servizi offerti ad aziende e candidati, ma anche a farlo cercando di rendere il mondo del lavoro più sostenibile per tutti. È proprio da questa seconda istanza che è nato l’Advisory Board, con la finalità di sviluppare un nuovo modello di sostenibilità per il mondo del lavoro".

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo: https:www.humangest.it

Vittorio Bellagamba