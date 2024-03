Mercato Centrale potenzia il suo staff

LO SVILUPPO DEL PROGETTO di Mercato Centrale è accompagnato da un importante piano di assunzioni. Al Mercato Centrale Milano il polo del gusto nel cuore della Stazione Centrale. Sono richieste varie figure. Le posizioni aperte sono per camerieri, baristi, addetti alla birreria, pizzaioli e aiuto pizzaioli, lavapiatti, addetti al banco/cassa e vendita, alle pulizie, logistica, sicurezza e manutenzione. Per maggiori informazioni gli interessati possono inviare il proprio curriculum a [email protected] Per i camerieri si cercano profili con esperienza di almeno 1 anno nella mansione, si richiede buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente una seconda lingua. I baristi devono avere un profilo con esperienza di almeno un anno in caffetteria e cocktail bar, si richiede una buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente una seconda lingua. Addetto alla birreria profilo junior con breve esperienza nella mansione o similari, si richiede passione per il prodotto, buone capacità comunicative e la conoscenza della lingua inglese.

Pizzaioli, profilo con esperienza di almeno 2 anni nella mansione, che conosca tutte le fasi della lavorazione della pizza napoletana e che abbia dimestichezza con del forno a legna. Aiuto pizzaioli profilo con almeno un anno di esperienza nella mansione; che conosca le fasi di lavorazione della pizza napoletana con lo scopo di supportare e affiancare il pizzaiolo nella linea. Lavapiatti profilo anche senza esperienza, la risorsa supporta il personale di cucina nella cura ed igiene della linea e del luogo di lavoro.

Completano l’offerta le ricerche di un banconista, cassiere, addetto alla vendita con esperienza di almeno 1 anno nella mansione, che abbia svolto precedentemente attività di cassa. Un addetto alla pulizia con profilo anche senza esperienza, la risorsa si occupa di garantire l’igiene di tutte le aree del Mercato in osservanza della normativa igienico-sanitaria, e collabora con l’ufficio acquisti nella gestione del magazzino e ricevimento merce. Un adesso a logistica e sicurezza con almeno un anno di esperienza e un addetto alla manutenzione. Un programma di assunzioni è previsto anche per il Mercato Centrale di Firenze. Gli interessati per maggiori informazioni possono scrivere a [email protected].

v. b.