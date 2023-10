ManPowerGroup apre le porte del lavoro alla Generazione Z

IL 39% DEI GIOVANI riconosce che l’aiuto di un recruiter professionista sia la chiave per una ricerca efficace di un nuovo impiego e il 57% è disponibile a chiederne il supporto. È quanto emerge dalla ricerca “What Workers Want“ di ManpowerGroup, leader globale nelle innovative workforce solutions, che analizza i comportamenti delle diverse generazioni, in particolare della Generazione Z, nella ricerca di un lavoro. I giovani talenti chiedono alle Agenzie per il Lavoro di aiutarli a trovare uno stipendio regolare (57%), una professione in linea con la loro formazione (51%) e opportunità per migliorare le loro competenze (42%). Quando si tratta di scegliere un posto di lavoro la Generazione Z è influenzata nella scelta dalle opportunità di carriera, dalla disponibilità di programmi di welfare e di benessere psicologico e dalla certezza di lavorare per un’organizzazione con un impatto positivo sul mondo.

Per far fronte alle esigenze della Generazione Z riportate dall’indagine, Manpower ha lanciato “huManpower“, una campagna digitale innovativa e accattivante per far conoscere ai giovani le opportunità offerte dal gruppo nato 75 anni fa in Usa e presente in Italia da 25 anni. Manpower, con questa nuova campagna, si rivolge anche alle aziende, contribuendo a metterle in contatto con giovani talenti pronti a dare il loro contributo e supportandole in ogni fase, dalla ricerca e selezione alla formazione, fino all’inserimento con contratti di staffing o permanenti.

"Il mercato del lavoro – spiega Daniela Caputo (nella foto in basso), Marketing, Communication and Innovation Director di ManpowerGroup Italia – attraversa un periodo complesso, con questioni all’apparenza contraddittorie: da un lato un giovane su cinque non studia né lavora, dall’altro tre quarti delle imprese denunciano difficoltà a trovare lavoratori. Con questa nuova campagna vogliamo mettere in risalto il contributo che le agenzie per il lavoro come Manpower possono dare su entrambi i fronti, con un’attenzione speciale per chi si sta affacciando adesso sul mondo del lavoro".

Giada Sancini