"Le persone al centro Investiamo sui territori"

Stefania Pompili

NELL’ULTIMO ANNO ha assunto 307 persone in ambito Stem. La maggior parte (il 62%) under 30 e per il 35% donne. E intende continuare ad assumere anche nei prossimi mesi. Soprattutto fra i giovani e, in particolare, nelle professioni Stem. "Le più richieste e le più difficili da trovare, vista anche l’attuale fase congiunturale", sottolinea Stefania Pompili, amministratrice delegata di Sopra Steria Italia, azienda leader nella trasformazione digitale. Con 47mila dipendenti in 30 Paesi, alla fine del 2021 ha generato ricavi per 4,7 miliardi di euro ed è tuttora in crescita. "La nostra è un’azienda a matrice francese leader in Europa", precisa ancora Pompili. "Nel corso degli anni è diventata un partner privilegiato per i grandi clienti impegnati nell’attuazione del loro percorso di trasformazione digitale. Sopra Steria, infatti, è uno dei leader europei della consulenza, dei servizi digitali e dello sviluppo di software e aiuta i suoi clienti durante il loro percorso di trasformazione digitale per ottenere vantaggi tangibili e sostenibili. Fornisce, inoltre, soluzioni end-to-end per rendere le grandi aziende e organizzazioni più competitive combinando una conoscenza approfondita di una vasta gamma di settori, di attività e tecnologie innovative con un approccio pienamente collaborativo". Le vostre risorse in Italia? "Nel...