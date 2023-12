Innova Finance prepara 50 assunzioni

DAI 387MILA euro del 2009 agli oltre 14 milioni del 2023. Innova Finance conferma una crescita esponenziale che si prospetta anche per il futuro. Per farvi fronte, la società bolognese specializzata in finanza agevolata ha annunciato un piano di assunzioni che nel 2024 porterà al reclutamento di 20 professionisti – tra ingegneri, economisti e giovani laureati in discipline Stem – e 30 agenti su tutto il territorio nazionale. Un’iniezione di energie e di entusiasmo per l’azienda fondata nel 2008, e oggi amministrata dai tre soci Francesco Lombardi, Piergiorgio Zuffi ed Elena Udristioiu, che ha celebrato la settimana scorsa i primi tre lustri di attività con un evento al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Attualmente il team di Innova Finance è costituito da oltre 100 dipendenti e 25 agenti commerciali – dislocati tra la sede di Bologna e gli uffici di Milano, Lamezia Terme (Catanzaro) e Montemurlo (Prato) – con un’età media di 33-35 anni. Oltre a voucher e rimborsi per varie esigenze – da quelle legate alla salute alle spese per l’istruzione, dalle attività ricreative e culturali all’assistenza ai familiari – il nuovo piano di welfare 2024-2026 prevede benefit fino a tremila euro all’anno per dipendente, con un meccanismo di erogazione dei crediti netti agganciato a criteri meritocratici e di anzianità professionale. "Le persone sono da sempre un elemento fondamentale per la crescita dell’azienda – ha detto Udristioui, direttrice finanziaria e responsabile delle risorse umane – Un team di talento, motivato e ben formato può fare la differenza. Per questo investiamo nella formazione e nel benessere dei dipendenti, creando un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo".

In questi quindici anni Innova Finance ha affiancato, nella ricerca di varie fonti di finanziamento pubblico, oltre 8.300 tra imprese, enti e amministrazioni comunali in tutta Italia, per un totale di quasi 1,2 miliardi di contributi ottenuti, attraverso la gestione di più di 1.200 bandi grazie ai quali sono stati finanziati 24.500 progetti di investimento per sviluppare ricerca, crescita e innovazione. Inoltre ha contribuito alla nascita di un centinaio di startup, ha sostenuto 120 progetti per la ricostruzione dopo il sisma che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012 e 400 programmi legati all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19.

