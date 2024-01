Iniziativa si amplia e cerca 50 advisor junior e senior

INIZIATIVA È UN ADVISOR finanziario che negli ultimi dieci anni ha supportato oltre 120 operazioni di partenariato pubblico privato lavorando sia per clienti privati sia per la pubblica amministrazione. La società è in prima linea nella progettazione europea e nella finanza a supporto dell’innovazione e dell’Industria 5.0. L’azienda ha previsto oltre cinquanta assunzioni, su profili senior, middle e junior, entro il 2025 e gli interessati possono collegarsi al sito www.iniziativa.cc . Iniziativa, punta così ad amplificare il processo di crescita degli ultimi tre anni e a creare una boutique italiana dei servizi di advisory per lo sviluppo delle imprese sartoriale e tagliata sulle specificità delle aziende italiane.

Le assunzioni andranno a potenziare il quartier generale di Napoli, la sede di Roma e gli altri uffici di Torino, Milano e Bruxelles. Dagli anni 70 Iniziativa agisce come financial advisor supportando anche i processi di pianificazione strategica e di attuazione della strategia, di riassetto finanziario e societario, di ottimizzazione e controllo della performance in primis finanziaria, con un focus specifico al mondo del middle market, ossatura portante del tessuto produttivo del paese. "Dopo aver lavorato con ruoli dirigenziali nelle multinazionali della consulenza abbiamo scelto – spiega l’ad di Iniziativa Ivo Allegro (nella foto a sinistra) – di utilizzare un approccio originale tarato sulle caratteristiche delle società italiane, senza emulare quello che si fa nei paesi anglosassoni, e di far crescere la nostra società sul mercato italiano ma, in controtendenza, non trasferendo tutto a Milano e lasciando a Napoli, che è la terza città d’Italia, il nostro headquarter. Siamo innovatori e, quindi, ci piace rompere gli stereotipi e l’area di Napoli è un territorio dove la qualità della vita è in deciso miglioramento, come si stanno accorgendo tanti turisti che visitano la città, e la qualità delle risorse umane di ottimo livello. Questi fattori sono importanti per società come quelle di consulenza manageriale dove il “tocco umano“ è ancora il vero fattore differenziante. Non è un caso che tanti stanno aprendo o potenziando le proprie strutture sul territorio".

L’azienda ha visto crescere del 110% negli ultimi 4 anni ma del 200% dal 2016 con un tasso di crescita annuo del 18%. "Nel management consulting quello che fa la reale differenza, difatti, sono ancora le persone, la loro capacità di coesione e di entusiasmarsi, la voglia di farsi carico dei problemi, approfondire, analizzare, studiare e di essere seri senza prendersi troppo sul serio. Questo è il profilo che cerchiamo". Iniziativa è leader di mercato negli strumenti agevolativi complessi, con una quota di mercato di oltre il 5% sul totale dei finanziati, avendo portato a positiva conclusione 16 Contratti di Sviluppo, di cui 3 nel solo 2023.