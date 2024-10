Hotiday cresce . Il team si amplia entro il 2025

IL SETTORE ALBERGHIERO rappresenta una componente vitale dell’economia turistica, con oltre 64.000 attività di alloggio, tra affittacamere, hotel, alberghi, villaggi turistici e resort, sparse lungo tutta la Penisola. Di questi, gli alberghi costituiscono un’importante quota di mercato, pari al 40,5%. Una sfida in più per gli albergatori, che si trovano ogni giorno a cercare di valorizzare e distinguere il proprio servizio, attrarre nuovi target di clienti, aumentare i ricavi, ottimizzare l’esperienza degli ospiti e, di conseguenza, il passaparola e la qualità delle recensioni. In questo contesto si inserisce Hotiday, la prima room collection che, in collaborazione con i migliori professionisti dell’hospitality, vuole ridefinire i confini dell’esperienza alberghiera moderna. L’azienda sta registrando una considerevole espansione ed ha avviato anche un piano di ampliamento dell’organico. Entro il 2025, tenendo conto dell’espansione internazionale, l’azienda prevede un nuovo round di finanziamento e l’ampliamento del team Hotiday con l’ingresso di nuove figure, tra cui software engineer, data analyst e hotel supervisor.

In Hotiday le camere vengono selezionate da Hotiday in un’area specifica della struttura dell’hotel partner, anche grazie a un algoritmo proprietario in grado di abbattere i tempi di contrattazione e di supportare gli albergatori nella strategia di pricing. In seguito, le camere vengono adattate ai desideri e alle esigenze dei viaggiatori moderni e valorizzate in un’ottica di design e comfort, con servizi e device tecnologici. Operando direttamente dall’interno della struttura, Hotiday è in grado di portare innovazione e valore alle singole camere, e dare vita al primo hotel globale e interamente decentralizzato. Grazie a Hotiday gli operatori del settore hanno la possibilità di aumentare i ricavi e la marginalità destinando le camere ai viaggiatori moderni ed entrare a far parte della prima collection di camere Hotiday, che conta già oltre 55 strutture selezionate in Italia e all’estero, tra cui Parigi.

"Negli ultimi anni abbiamo notato una particolare apertura del mondo dell’hotellerie, sempre più consapevole della necessità di un rinnovamento che deve guardare anche ai bisogni dei viaggiatori moderni. Con Hotiday il nostro obiettivo è quello di offrire una soluzione che agevoli sia gli albergatori nel valorizzare il potenziale nascosto della propria struttura sia gli ospiti che oggi cercano un soggiorno all’insegna della tecnologia, del design e del comfort, tutti aspetti che trasmettono sicurezza e affidabilità quando si è lontani da casa" afferma Federico Brunelli (nella foto a sinistra), co-founder di Hotiday, che sarà presente al TTG 2024, con uno speech incentrato sull’analisi dei dati per aumentare il fatturato nell’hotellerie.