Gruppo Argos ST punta su welfare e formazione

IL GRUPPO ARGOS ST, che riunisce importanti realtà del panorama dei trattamenti e dei rivestimenti superficiali per metalli, conferma lo stanziamento di risorse per l’introduzione di nuovi collaboratori, in particolare negli impianti di Cambiago, Monteveglio e Calcio. Nell’ottica di accrescere la propria capacità di risposta alle esigenze di mercato e di integrare figure funzionali all’organizzazione interna, affinché quest’ultima sia flessibile ed efficiente. Si tratta di una strategia in grado di operare su due fronti: implementare le competenze del Gruppo e ottimizzare i processi di produzione con figure di congiunzione, esperti e professionisti per efficientare il lavoro in tutte le sue fasi. É un impegno che promuove il business ed il benessere aziendale, ma è anche una metodologia che ha portato negli ultimi anni ad una sensibile riduzione del turnover, ormai diffuso in molti settori ed in particolar modo in quello tecnologico e specialistico.

Il costante impegno del Gruppo Argos ST nell’ottimizzazione di tutti i processi lavorativi si riflette anche nel supporto formativo ai neo assunti, inserendoli inizialmente con ruolo di backup, in modo da dare il tempo al nuovo arrivato di apprendere metodologie e meccanismi della macchina organizzativa per andare successivamente a ricoprire mansioni più specializzate. Non solo, Il Gruppo ha all’attivo un progetto di "formazione a rotazione" per incarichi specifici, tali da garantire crescita costante del livello di servizio e far fronte anche alle possibili assenze senza generare alcun stress all’operatore e all’azienda. Attraverso queste modalità di intervento è anche possibile valutare ogni addetto per i diversi ruoli e sondare le potenzialità del professionista dando spazio a prospettive di crescita del singolo talento.

"Il Gruppo Argos ST vuole crescere e vuole farlo con un modello organizzativo che faccia bene all’azienda e alle persone, con una costante implementazione delle competenze interne – ha detto il presidente e ad Andrea Siano– Ogni stabilimento produttivo sta già lavorando per consolidare le proprie figure strategiche, che rappresentano un supporto determinante all’ingresso di nuove realtà nel Gruppo perché, spostate nei nuovi plant, esportano il proprio modello lavorativo".

