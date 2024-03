Fatturato cresciuto del 75% dal 2019 a oggi

Deloitte è presente in Italia dal 1923: operativa in 24 città con oltre 13mila persone, supporta oltre 11mila clienti offrendo servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax & Legal, con l’obiettivo di contribuire a una crescita sostenibile e inclusiva del sistema Paese, nello spirito del programma "Impact for Italy". Dal 2019 il personale di Deloitte in Italia è più che raddoppiato, passando da circa 6mila a oltre 13mila persone, mentre il fatturato è cresciuto del 75% (1.318 milioni di euro nell’anno fiscale con termine il 31 maggio 2023).