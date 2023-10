Engel & Völkers assume 350 agenti immobiliari

ENGEL & VÖLKERS ha avviato un importante piano di assunzioni. La società è leader a livello mondiale nell’intermediazione di immobili residenziali e commerciali di altissima qualità, yacht e aeroplani nel segmento premium. Nei giorni scorsi a Milano si è svolto un Recruiting Day, ma ne è previsto un altro a Roma per il 24 ottobre e uno a livello nazionale il prossimo 15 novembre. Complessivamente sono 350 gli agenti immobiliari che l’azienda cerca in tutta Italia. I nuovi addetti verranno inseriti nell’organico in tutte le loro sedi, sia quelle dirette di Roma, Bologna e Firenze sia quelle in franchising e in altri 90 shop operativi sul territorio. Le figure richieste sono prevalentemente agenti per il settore residenziale, ma per le sedi in Abruzzo, Marche, Sicilia, Trentino e Lombardia cercano anche agenti per il settore commerciale per spazi destinati quindi al settore della logistica, del retail e industrial.

L’ampia offerta immobiliare consente ai partner locali, presenti su tutto il territorio italiano, di rispondere alle più svariate esigenze, di assecondare le richieste di chi desidera effettuare un investimento all’interno del cuore pulsante di una città o di chi preferisce scegliere location di maggiore tranquillità. Investire nel pregio in Italia rappresenta un valore in tutti i segmenti del mercato immobiliare, residenziale, commerciale, prime e seconde case, ambiti in cui Engel & Völkers vanta una leadership internazionale che le consente di soddisfare sia la domanda locale che quella proveniente dall’estero. Oltre all’Italia, Engel & Völkers è presente in altri 30 Paesi di quattro continenti e può contare 800 agenzie nel mondo, tra shop residenziali e uffici commerciali. E&V può vantare un network forte ed affermato, una rete in franchising continua espansione sul territorio italiano ed un brand riconosciuto a livello globale.

La compravendita di proprietà immobiliari si è sviluppata rapidamente negli ultimi anni, come forma di investimento e come opportunità per gestire i risparmi. Il portafoglio in Italia di Engel & Völkers comprende appartamenti e case in tutte le maggiori città, come Roma, Milano, Firenze, Napoli, Venezia o Palermo. Gli interessati possono consultare la pagina internet: https:www.engelvoelkers.comit-ititaliareclutamento-agenti-immobiliari per inserire il proprio curriculum.

v. b.