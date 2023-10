Creare i professionisti del benessere interiore. È un Successo Etico

GLI ITALIANI sono sempre più consapevoli dell’importanza di prendersi cura del proprio benessere interiore. Lo rivela “Mind Health Report 2023“ l’indagine di Axa–Ipsos sui temi della salute mentale, condotta in 16 Paesi nel mondo, secondo cui è fondamentale, per scardinare sempre più vecchi tabù, una cooperazione attiva tra i diversi attori che agiscono su una cultura della prevenzione e della salute a 360 gradi. Consapevole di ciò, Erica Holland (nella foto in basso) ha dato vita quattro anni fa a Successo Etico, un progetto di business innovativo che eroga percorsi di crescita per guidare Coach, Psicologi, Psicoterapeuti, Counselor e altri professionisti del cambiamento interiore a strutturare e comunicare in modo più efficace il proprio lavoro. Il suo approccio integra gli studi in Sistemica, Pragmatica della Comunicazione, Problem Solving Strategico, Counseling e PNL alla propria passione per il cambiamento e ha dato vita a un percorso di formazione che ha già aiutato quasi 700 professionisti.

"Il rapporto che instauriamo con chi si affida a noi – spiega – va al di là della semplice relazione docente-allievo. Il modello di business si caratterizza proprio per la reale volontà di aiutare prima la persona e solo successivamente pensare al fatturato. Lavoriamo sui singoli bisogni, creiamo un legame solido e duraturo con gli studenti, che possono usufruire dei nostri servizi gratuitamente anche una volta concluso il percorso formativo". Successo Etico, quasi 800mila euro di fatturato nel 2022 e in crescita nel 2023, reinveste oltre 60.000 euro all’anno in servizi di supporto gratuito per la propria Community di professionisti e sostiene il progetto umanitario “Still I Rise Ong“, un’organizzazione indipendente nata per offrire istruzione e protezione ai minori profughi e vulnerabili.

"Il valore di un’azienda – conclude Erica Holland – non si basa solo sul fatturato ma anche e soprattutto nel riutilizzare le risorse: ottenere di più per poter dare di più. Mi piace pensare che grazie al mio lavoro posso creare valore per la società e per la comunità. Tutto ciò che doni al mondo, torna indietro in molte forme inaspettate".

Giada Sancini