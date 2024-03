Cinquanta posizioni aperte in Mazars

MAZARS, gruppo specializzato in servizi professionali di audit, tax e advisory, continua la sua espansione in Italia registrando una forte crescita per il terzo anno consecutivo. Con 48 milioni di euro di ricavi nel 2022/2023, pari al + 21.6% rispetto all’anno precedente, la strategia internazionale, integrata e pluridisciplinare di Mazars si riconferma vincente anche sul mercato italiano. Tre anni di successi che hanno visto contemporaneamente un aumento significativo anche delle persone da 350 nel 2021 a oggi circa 600 presenti nelle sette sedi italiane, di cui il 45% sono donne. Un traguardo promettente che rispecchia l’espansione di Mazars a livello globale. I risultati finanziari lo dimostrano: Mazars ha infatti ottenuto nel FY 2022/2023 numeri molto positivi in tutti i servizi – di revisione e non – con ricavi in aumento del +13,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i €2,8 miliardi.

Questi risultati denotano il grande dinamismo del Gruppo che darà vita a giugno 2024 con FORVIS a un nuovo network che si collocherà tra i primi dieci a livello mondiale. Lo sviluppo di Mazars è accompagnato da un importante piano di assunzioni. In questo periodo, infatti, sono circa cinquanta le posizioni aperte in diverse service line. I principali profili ricercati sono: auditor, dottori commercialisti, tax consultant, accountant, payroll, insurance advisory, consultant SAP, Forensic & investigation. Gli interessati possono inviare i propri curriculum in due canali principali: il sito nella sezione Careers https://www.mazarscareers.com/it/candidati/offerte-di-lavoro/ e nella pagina Linkedin https://www.linkedin.com/company/mazars/jobs.

"Mazars in Italia registra per il terzo anno consecutivo una crescita significativa – commenta Olivier Rombaut, Managing Partner per l’Italia – Un risultato di grande soddisfazione frutto dell’impegno instancabile del nostro team italiano e del modello di partnership integrata di Mazars. La fiducia che ci dimostrano ogni giorno le nostre persone e i nostri clienti ci permette di percorrere una strada in continua crescita, consolidando così la nostra capacità a rispondere alle sfide del nostro settore".

