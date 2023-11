Bar Atlantic cerca baristi e responsabili

BAR ATLANTIC è un’insegna del Gruppo Esselunga che conta 116 bar ristoranti presenti all’interno delle Gallerie Commerciali Esselunga e degli urban store laESSE – in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Liguria – e occupa più di 1.000 persone. Un progetto nato nel 2003 che ha avuto nel corso degli anni un importante successo grazie alle strategie adottate dal management tanto da diventare un vero e proprio modello nella ristorazione. Servizio, qualità espressa e accoglienza sono i valori che contraddistinguono Bar Atlantic, diventati ormai un punto di riferimento per una pausa pranzo veloce e di qualità e un luogo di incontro anche nelle fasce pomeridiane. Per il potenzialmente dell’organico dei Ristoranti Bar Atlantic e in vista delle nuove aperture Bar Atlantic cerca allievi responsabili e baristi. Il programma di sviluppo è stato illustrato da Flavio Simone (nella foto a destra), Chief Operating Officer di Atlantic. "A ciascuno di essi – spiega – è riservato un percorso di formazione specifica e opportunità di crescita in un’azienda in continua espansione".

Per quanto riguarda la figura di "allievo responsabile" il ruolo prevede un percorso di crescita suddiviso in diverse fasi, al fine di raggiungere il ruolo di responsabile all’interno dei Ristoranti Bar Atlantic, acquisendo le metodologie di lavoro direttamente sul campo. Le attività previste per questo ruolo sono di assistenza e servizio alla clientela; gestione logistica del bar, cucina, caffetteria, prima colazione, pranzo e aperitivi; adeguato stoccaggio delle merci; organizzazione e gestione del personale di reparto (mansioni, programmazione orari, ferie). I requisiti richiesti sono la laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado e non è necessaria una pregressa esperienza nel settore.

Un’ altra figura richieste nel programma di potenziamento dell’organico dei Bar Atlatic è quello di barista. Per questo ruolo l’azienda prevede il soddisfacimento delle esigenze del cliente, la preparazione dei prodotti (caffetteria, tavola calda e fredda) e l’assicurare il corretto e continuo rifornimento delle vetrine del bar. I requisiti richiesti sono il diploma di scuola secondaria di secondo grado; qualifica professionale. Le caratteristiche professionali richieste sono la predisposizione al servizio e alla relazione con la clientela; problem solving; flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. L’azienda, per questa figura professionale offre un contratto part-time o full-time a tempo determinato con possibilità di inserimento stabile e un percorso di formazione strutturato che permetterà di sviluppare specifiche competenze nel campo della ristorazione.

Vittorio Bellagamba