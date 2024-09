Amazon assume oltre 150 addetti in due regioni

AMAZON HA ANNUNCIATO un piano di assunzioni di mille addetti a tempo indeterminato in Italia. Nel breve periodo l’azienda ha pianificato l’assunzione di 123 addetti in Lombardia. In Emilia Romagna sono ventinove le posizioni aperte. Amazon, inserita di recente, nella top 10 del Diversity Brand Index 2024 e detentrice, per il quarto anno consecutivo, della certificazione Top Employers 2024, ha annunciato che entro la fine del 2024 in Italia conterà circa 19.000 dipendenti a tempo indeterminato, circa mille in più rispetto a quanto detto lo scorso anno, distribuiti nei 60 siti in tutta Italia. "Siamo entusiasti di annunciare il rafforzamento della nostra presenza in Italia e soprattutto di poter ulteriormente contribuire in modo concreto alla crescita del Paese – dichiara Mariangela Marseglia (nella foto a sinistra), VP Country Manager di Amazon.it e Amazon.es –. Questi circa 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato sono fondamentali per continuare ad innovare per conto dei nostri clienti e del Paese. È con orgoglio che Amazon conferma il suo impegno ad essere tra le più grandi realtà creatrici di posti di lavoro di qualità, stabili e competitivi. Ricevere per il quarto anno consecutivo la certificazione Top Employers in Italia dimostra quanto il nostro impegno verso i nostri dipendenti continui ad essere una certezza e una spinta a fare ogni anno il meglio, lavorando ogni giorno per creare un ambiente di lavoro sicuro e stimolante".

"Perseguiamo l’obiettivo di diventare il miglior datore di lavoro al mondo anche attraverso la creazione di nuove opportunità lavorative e di competenze che stiano al passo con il rapido e costante cambiamento che il mercato del lavoro sta vivendo. In Italia Amazon conta circa 400 tipologie di lavoro differenti, alcune sono posizioni in aree standard come la finanza, la sicurezza e le risorse umane, ma in questi anni abbiamo creato professioni del tutto nuove come ad esempio ingegneri, tecnici per l’automazione e per la manutenzione – ha detto Lorenzo Barbo (nella foto a destra), amministratore delegato di Amazon Italia Logistica – e ci impegniamo per garantire retribuzioni competitive rivedendo annualmente la retribuzione lorda dei dipendenti della rete logistica. L’incremento della retribuzione lorda iniziale dello scorso anno ha rappresentato un aumento del 21% rispetto alle retribuzioni corrisposte nel 2019 e dell’8% rispetto agli stipendi medi determinati dal quinto livello del Ccnl nazionale dei trasporti e della logistica". La creazione di nuovi posti di lavoro si inserisce in un piano diversificato di investimenti che vede Amazon impegnata attivamente in numerose iniziative che supportano lo sviluppo economico del Paese. Gli interessati al piano di assunzione di Amazon possono avere maggiori informazioni collegandosi al sito.