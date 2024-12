KFC, il brand del colonnello avanza in Italia. Aperto un nuovo ristorante a Milano

Milano, 15 dicembre 2024 – Gli inizi non furono dei migliori, col primo ristorante aperto già negli anni ‘70, ma chiuso dopo poco tempo. Poi era stata la volta dei soli militari di stanza in Italia, che potevano accedere al ristorante della Naval Air Station di Sigonella in Sicilia e a quello presso il US Navy Support Site di Gricignano in Campania. Da allora ne sono state fritte di ali di pollo, fino ad oggi, con l’apertura di un nuovo ristorante KFC a Milano, al posto del McDonald’s in via Lorenteggio, che porta a 12 il numero di ristoranti nel capoluogo meneghino, e a 32 quello in tutta la Lombardia.

I primi 10 anni di attività in Italia

Il nuovo ristorante, che genera 15 nuovi posti di lavoro sul territorio, fa capo al franchisee Original Bucket srl, che ha all’attivo la gestione di 31 ristoranti KFC in Italia. Ad oggi, dopo 10 anni di attività in Italia, il brand è presente in 16 regioni con 110 ristoranti e punta a raddoppiare la sua presenza entro i prossimi tre anni. Anche nel nuovo ristorante vi sarà il servizio Clicca & Ritira, nonché il servizio delivery che è ormai un must di ogni catena di supermercati e di ristoranti fast food. Il giro d’affari è di 179 milioni di euro (+26% rispetto al 2023), e dà lavoro a 2.300 persone in Italia. Dati importanti, con 27 milioni di clienti serviti e ulteriori progetti di crescita per il prossimo futuro. Tali risultati sono arrivati anche grazie all’introduzione nel 2023 del corporate franchisee per gestire una parte dei ristoranti in maniera diretta.

Il futuro dell’azienda

Nei prossimi tre anni, come dichiarato dall’azienda, si punta ad aprire in ogni regione italiana, e a superare i 200 ristoranti, con investimenti previsti per 100 milioni di euro. Un altro degli obiettivi è quello di aprire, in Italia per prima e poi anche in altri Paesi europei, un ristorante flagship, a Roma. Si tratta di ristoranti con caratteristiche uniche, pensati per riuscire a comunicare alla propria clientela sia l’identità del brand, sia la mission.

“Il percorso svolto in questi dieci anni è stato un successo di cui siamo molto orgogliosi – commenta Corrado Cagnola, ad di KFC in Italia –. Siamo partiti come una vera startup, con 5 ristoranti aperti fra il 2014 e il 2015, e abbiamo raddoppiato già nel 2016. Con il contributo di tutti i nostri collaboratori, partner e fornitori e grazie a una conoscenza profonda del mercato italiano da parte del nostro management, oggi KFC è un brand nazionale e un player di primo piano del food retail nel nostro Paese”.